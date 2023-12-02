Новости Кино 02.12.2023 в 21:12 comment views icon

Сериал Fallout на Amazon Prime: 12 интересных моментов нового трейлера

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Сериал Fallout на Amazon Prime: 12 интересных моментов нового трейлера

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Amazon Prime сегодня выпустил трейлер сериала Fallout, который за две с половиной минуты рассказал очень многое о сюжете. Также появились постеры, представляющие персонажей шоу. Вот 12 самых интересных фактов, которые раскрывает видео.

Псина (Dogmeat) принимает участие в сериале

Фанаты игр обрадуются появлению в сериале Dogmeat. Хотя по некоторым данным собаку политкорректно зовут просто Пес (Dog), всем, кто знает лор, известно, о ком идет речь. Собака, сопровождавшая выходцев из Убежищ в играх, имеет прототипа еще в фильмах 1979-81 годов «Безумный Макс» и «Безумный Макс 2», вдохновлявших серию игр.

Fallout Anazon

Псина приносит чью-то руку, а затем идет на поводке и уклоняется от пуль, выпущенных из автоматической турели. Как ни странно, это происходит в снегу, а не в пустыне, поэтому, возможно, это какое-нибудь воспоминание? Сложно сказать, кто держит поводок, но на некоторых рекламных изображениях Dogmeat изображен рядом с персонажем, которого пока условно называют Гулем.

Fallout Anazon

Крис Парнелл играет жителя Убежища с единственным глазом

Этому нет никакого объяснения в предыдущем лоре Fallout. При этом персонаж Парнелла очевидно важный бюрократ в Убежище 33, возможно даже Смотритель.

Fallout Anazon

Люди-циклопы не встречались ни в одной игре, но в мире Fallout распространены мутации, а Убежища на самом деле использовались для экспериментов над людьми. Так что присутствие такого парня скорее всего как-то объяснят – или нет. Учитывая большой процент юмора в Fallout, можно ожидать чего угодно.

Персонаж Люси покидает Убежище 33 – но пока неизвестно, почему

Fallout Anazon

В Убежище 33 что-то явно пошло не так – дела просто не могут идти нормально, учитывая возможные эксперименты Vault-Tec. Трейлер показывает испуганных жителей. Люси и ее отец разделены окном, затем Люси покидает Убежище и отправляется на какое-то задание. Двери Убежища открывают для нее несколько других жителей, которые, кажется, находятся в хорошей форме, поэтому ситуация в Убежище 33 не похожа на совсем катастрофическую. Возможно, Люси отправилась за помощью извне.

Люси, Гуль и Максимус из Братства Стали никогда не встречаются вместе

Fallout Anazon

Сюжет, похоже, сосредоточен вокруг трех главных героев: жительницы Убежища Люси, сквайра Братства Стали Максимуса и охотника за головами, условно известного как Гуль. Интересно, что в трейлере они никогда не встречаются в кадре. Люси следует через пустыню, Максимус путешествует с BoS, а Гуль займется своими делами. Но в трейлере все три путешествия происходят отдельно. Джонатан Нолан, сценарист сериала, недавно сказал, что персонажи пытаются отследить некий артефакт, именно это может их объединить.

Fallout Anazon

Майкл Эмерсон играет эксцентричного персонажа в очках

Fallout Anazon

Если нужен немного неловкий, чуть-чуть импульсивный и странный персонаж, обратиться к Майклу Эмерсону – неплохая идея, и Amazon это сделал. Персонаж отлично соответствует атмосфере Фалаута, а автор этой новости вспомнил Майрона из Fallout 2.

Силовая броня такая же, как в играх

Fallout Anazon

В отличие от создателей «Ведьмака» Netflix, создавших абсолютно кринжовую броню для нильфгаардцев, создатели Fallout не стали экспериментировать и воспроизвели броню Братства Стали, которую можно видеть в играх Bethesda. Это включает и некоторую присущую ей неуклюжесть, но, кажется, этот момент не будет вызывать ни у кого возражений. Кстати, общая эстетика сериала соответствует именно современным играм, а не оригинальной дилогии.

Fallout Anazon

Один пункт за четыре: подтверждено наличие радтараканов, яо гаев, гекко и мистера Хэнди

Fallout Anazon

В сериале находятся знакомые монстры и один знакомый тип роботов. Радтараканы появляются в кадре несколько раз. Yao guai (медведь-мутант), похоже, хочет пообедать рыцарем Братства Стали. Гекко, мутировавшвя саламандра, открывает пасть, чтобы показать… шевелящиеся внутри пальцы. Кринжово, но интересно. Робот-помощник мистер Хенди везет жителя Убежища на каталке во что-то похожее на разрушенное Убежище.

А вот когтей смерти в трейлере нет. Будет жаль, если их нет в сериале, но скорее всего, их просто не показывают ради интриги.

Саундтрек соответствует тому, что использует Bethesda.

В играх Bethesda звучат композиции The Ink Spots, The Andrews Sisters, Cole Porter, Billie Holiday, Bing Crosby, Ella Fitzgerald и т.д. 1930-40-х и иногда 1950-х годов. Но песня Ната Кинга Коула «I Don’t Want to See Tomorrow» 1964 года хоть и не такая старая, все же не выбивается из общего ряда.

Fallout Anazonц

Эстетическая классика жанра

Кадр выхода Люси из Убежища в пустыню с разбросанными костями и черепами просто просится на заставку в игру.

Fallout Anazon

Fallout: солдаты «Братства Стали» в силовой броне, Гуль и Пустоши в первых кадрах грядущего сериала от Amazon

Источник PC Gamer

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