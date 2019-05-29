Amazon по ошибке продал и отгрузил покупателю еще не анонсированный смартфон Moto Z4





Нередко разного рода утечки достоверной информации о новинках IT-индустрии случаются из-за невнимательности сотрудников онлайнового магазина Amazon, которые преждевременно заводят странички с описанием еще не анонсированных устройств на сайте. Подобного рода промахи случаются очень часто. Но чтобы интернет-магазин по ошибке начал продажи и отгрузил еще не представленный смартфон покупателю — таких курьезов в истории Amazon еще не было. Точнее, не было до недавнего момента. Как пишет Droid Life, американский Amazon преждевременно добавил смартфон Moto Z4, который пока не представили, в каталог и сразу же начал его продажи. Более того, как минимум один пользователь успел купить устройство.

Сейчас преждевременно опубликованная страничка с Moto Z4 уже удалена, но при желании архивную версию с описанием характеристик устройства можно найти в кэше поисковой системы Google.

Смартфон Moto Z4 построен на SoC Snapdragon 675 и оснащен большим экраном OLED FullVision диагональю 6,4 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру разрешением 25 Мп. Разрешение панели составляет 2340х1080 пикселей, под ее поверхностью находится дактилоскопический датчик. Основная камера одинарная — на 48-мегапиксельном сенсоре. Есть поддержка карт памяти microSD и разъем 3,5 мм. Емкость аккумулятора составляет 3600 мА*ч, поддерживается быстрая 15-ваттная зарядка. Более подробные характеристики можно посмотреть здесь.

Amazon продавала Moto Z4 за $499. Пользователь Reddit под ником JETFIRE007, который успел купить устройство, записал видео с распаковкой и первыми впечатлениями о новинке. Что интересно, в комплект поставки был включен внешний модуль MotoMod с 360-градусной камерой. В ролике покупатель посетовал, что некоторые модули расширения MotoMods, являющиеся отличительной особенностью смартфонов Moto Z, не крепятся как следует. Говоря конкретнее, в месте их крепления образуется ощутимый зазор, который легко ощущается пальцами. Также автор видео отметил, что устройство работает нестабильно и ПО очень сырое. И если ситуация с ПО вполне объяснима — наверняка до выхода на рынок программную часть доработают, то касательно плохой подгонки модулей есть вопросы. Это и другие моменты, тот же даунгрейд основной камеры, которая лишилась второго модуля, отвечающего за анализ глубины сцены, и средненькая SoC, могут существенно снизить привлекательность новинки в глазах потенциальных покупателей.

Источник: The Verge