AMC закроет сериал The Walking Dead после расширенного 11-го сезона, но запустит два дополнительных спин-оффа

Кабельный канал AMC объявил, что грядущий 11-й сезон сериала The Walking Dead станет последним. Но полностью закрывать франшизу руководство не намерено.

Отметим, грядущий 11-й сезон будет увеличен как в плане количества серий, так и в отношении длительности показа. Все сезоны The Walking Dead (за исключением первого) состояли из 16 эпизодов. Последний 11-й сезон решили растянуть на 24 эпизода и на два года – первые 12 эпизодов выйдут в 2021 году, а финальные эпизоды покажут уже в 2022 году.

Вместе с тем, в AMC подтвердили информацию о том, что канал заказал два новых спин-оффа «Ходячих мертвецов». Один из них посвящён Дэрилу (Норман Ридус) и Кэрол (Мелисса Макбрайд). Премьера запланирована на 2023 год. Второй спин-офф Tales of the Walking Dead («Байки ходячих мертвецов») будет представлять собой антологию из несвязанных между собой эпизодов. По слухам, в этих отдельных сериях может быть пролит свет на предысторию уже знакомых персонажей, а также могут фигурировать и новые персонажи из мира The Walking Dead. Дата премьеры Tales of the Walking Dead пока не сообщается.

Добавим, помимо этих двух спин-оффов поклонникам The Walking Dead будут доступны и другие сериалы. В дополнение к существующему Fear the Walking Dead и грядущему The Walking Dead: World Beyond канал AMC также планирует снять несколько фильмов о Рике Граймсе (Эндрю Линкольн).

Добавим, перед выходом финального 11-го сезона поклонников ожидает ещё трансляция последнего эпизода 10-го сезона (из-за пандемии коронавируса он был перенесён на 4 октября) и шести бонусных эпизодов в начале 2021 года.

