Из-за пандемии Covid-19 десятый сезон зомби-сериала The Walking Dead закончится не на финальном эпизоде

Из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 команда известного зомби-сериала The Walking Dead не может завершить постпродакшен финального эпизода текущего 10-го сезона. Поэтому сезон закончится 5 апреля на 15-й серии, не являющейся финальной. Об этом заявил американский телеканал AMC, на котором и выходит данный сериал.

(1/2) Current events have unfortunately made it impossible to complete post-production of The Walking Dead Season 10 finale, so the current season will end with its 15th episode on April 5. The planned finale will appear as a special episode later in the year. pic.twitter.com/TqeSHgRdKR

Вместе с тем, финальная серия все же увидит свет — но позже, в качестве отдельного спецэпизода, который должен выйти до конца 2020 года.

Любопытно, что ситуация с The Walking Dead — это первый случай, когда из-за пандемии Covid-19 компания не может закончить текущий сезон сериала в назначенные сроки.

В дополнение к вышесказанному в AMC решили на время выложить в открытый доступ первые восемь эпизодов 10-го сезона TWD — серии станут доступны для просмотра всеми желающими на сайте телеканала и в его приложении сразу с выходом 15-й серии 5 апреля и до 1-го мая. По всей видимости, данный шаг призван помочь людям, находящимся в самоизоляции, коротать часы.

(2/2) The first 8 episodes of The Walking Dead Season 10 will be available for free on https://t.co/ZwydDAK1mT and the AMC app, immediately following the last Season 10 episode on Sunday, April 5 through Friday, May 1. Please follow us at @WalkingDead_AMC for updates.



Напоследок отметим, что ранее AMC из-за пандемии Covid-19 пришлось приостановить предпродакшен 11-го сезона The Walking Dead, остановить производство шестого сезона спин-оффа Fear the Walking Dead, а также отложить премьеру нового сериала по вселенной «Ходячих мертвецов» The Walking Dead: World Beyond, которая изначально была запланирована на 12 апреля, а теперь перенесена на неопределенный срок — уточняется лишь, что, согласно новым планам, она состоится до конца 2020 года.

The Walking Dead: World Beyond is moving its premiere date from Sunday April 12th to later this year.

Follow us on @TWDWorldBeyond for updates. pic.twitter.com/3HCHHOIkyE

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) March 20, 2020