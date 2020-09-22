AMD анонсировала первые процессоры с архитектурой Zen для Chromebook – Ryzen 3000 C-Series

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Компания AMD подготовила к выпуску свои первые мобильные процессоры на базе архитектуры Zen, предназначенные для использования в составе устройств Chromebook. Речь идёт о чипах AMD Ryzen 3000 C-Series. Также анонсированы и новые мобильные процессоры Athlon 3000 C-Series для Chromebook.

Новые чипы Athlon 3000 C-Series обеспечивают существенный прирост производительности по сравнению с предыдущими процессорами AMD для Chromebook. В частности, производительность в веб-серфинге возросла на 178%. Процессоры Ryzen 3000 C-Series позволяют достичь прироста производительности в многозадачности и создании контента на внушительные 212% по сравнению с предыдущими чипами AMD для Chromebook. Флагманский процессор AMD Ryzen 7 3700C с интегрированной графикой AMD Radeon обеспечивает прирост производительности при редактировании фотографий на 152%, при выполнении офисных задач – на 104%, графической производительности – на 251%.

Новые чипы для Chromebook, в зависимости от модели, выполнены на базе архитектуры Zen или Zen+ и производятся по нормам 14- или 12-нанометрового технологического процесса. Они могут включать 2 или 4 ядра, а количество одновременно выполняемых потоков инструкций варьируется от 2 до 8. Подробные технические характеристики каждой из новинок представлены в следующей таблице.

Отмечается, что компании Acer, ASUS, HP и Lenovo выведут на рынок собственные устройства Chromebook на базе новых чипов AMD на протяжении четвёртого квартала 2020 года.

Источник: videocardz