AMD анонсировала процессоры Ryzen 3000 PRO, APU Ryzen 3000 PRO с GPU Vega и Athlon PRO

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Компания AMD анонсировала линейку процессоров Ryzen PRO нового поколения. Эта линейка включает чипы Ryzen 3000, гибридные процессоры APU Ryzen 3000 с графикой Radeon Vega и AMD Athlon PRO.

Линейка Ryzen PRO состоит из настольных процессоров, изготовленных по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Пользователям предлагаются устройства Ryzen 9, 7 и 5. При этом можно отметить дебют 12-ядерного процессора Ryzen 3900 PRO с показателем TDP на уровне всего 65 Вт. Подробные характеристики новых чипов представлены в следующей таблице.

Процессор Цена

Ядра / потоки

TDP

Базовая частота

Повышенная частота

Кэш-память

Линии PCIe 4.0 (процессор/чипсет)

AMD Ryzen 9 3900X $499 12 / 24 105 Вт 3,8 ГГц 4,6 ГГц 70 МБ 24 / 16 AMD Ryzen 9 3900 ? 12 / 24 65 Вт 3,1 ГГц 4,3 ГГц 70 МБ 24 / 16 AMD Ryzen 9 PRO 3900

?

12 / 24

65 Вт

3,1 ГГц

4,3 ГГц

70 МБ

24 / 16 Ryzen 7 3700X $329 8 / 16 65 Вт 3,6 ГГц 4,4 ГГц 36 МБ 24 / 16 Ryzen 7 PRO 3700

?

8 / 16

65 Вт

3,6 ГГц

4,4 ГГц

36 МБ

24 / 16

Ryzen 5 PRO 3600

?

6 / 12

65 Вт

3,6 ГГц

4,2 ГГц

35 МБ

24 / 16



Вместе с тем, AMD анонсировала процессоры APU Ryzen 5 PRO 3400G и 3400GE, а также модели Ryzen 3 3200G и 3200GE, которые все ещё изготавливаются по нормам 12-нанометрового технологического процесса.

Процессор Цена

Ядра / потоки TDP

Базовая частота Повышенная частота Кэш-память Graphics Compute Units (CU)

Ryzen 5 PRO 3400G ? 4 / 8 65 Вт 3,7 ГГц 4,2 ГГц 6 МБ 11 Ryzen 5 PRO 4300GE ? 4 / 8 35 Вт 3,3 ГГц 4,0 ГГц 6 МБ 11 Ryzen 3 PRO 3200G ? 4 / 4 65 Вт 3,6 ГГц 4,0 ГГц 6 МБ 8 Ryzen 3 PRO 3200GE ? 4 / 4 35 Вт 3,3 ГГц 3,8 ГГц 6 МБ 8

Серия AMD Athlon PRO пока что состоит только из одного процессора – Athlon PRO 300GE. Это экономичная модель, обладающая показателем TDP на уровне 35 Вт. В данном случае доступно только 3 графических вычислительных блока Vega.

Процессор Цена

Ядра / потоки TDP

Базовая частота Повышенная частота Кэш-память Graphics Compute Units (CU)

Athlon PRO 300GE ? 2 / 4 35 Вт 3,4 ГГц 3,4 ГГц 5 МБ 3

Новые модели Ryzen PRO и Athlon PRO оснащены функциями, специально разработанными для профессионального рынка, такими как усиленные функции безопасности и надёжности. Это включает встроенный процессор безопасности и полное шифрование системной памяти.

AMD объявила, что новые процессоры уже доступны по всему миру, но не указала рекомендуемые цены. Также сообщается, что компании HP и Lenovo уже разработали готовые компьютерные системы на базе данных чипов и готовы к их поставкам.

Источник: tomshardware