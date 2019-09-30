AMD анонсировала процессоры Ryzen 3000 PRO, APU Ryzen 3000 PRO с GPU Vega и Athlon PRO
Компания AMD анонсировала линейку процессоров Ryzen PRO нового поколения. Эта линейка включает чипы Ryzen 3000, гибридные процессоры APU Ryzen 3000 с графикой Radeon Vega и AMD Athlon PRO.
Линейка Ryzen PRO состоит из настольных процессоров, изготовленных по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Пользователям предлагаются устройства Ryzen 9, 7 и 5. При этом можно отметить дебют 12-ядерного процессора Ryzen 3900 PRO с показателем TDP на уровне всего 65 Вт. Подробные характеристики новых чипов представлены в следующей таблице.
|Процессор
|Цена
|Ядра / потоки
|TDP
|Базовая частота
|Повышенная частота
|Кэш-память
|Линии PCIe 4.0 (процессор/чипсет)
|AMD Ryzen 9 3900X
|$499
|12 / 24
|105 Вт
|3,8 ГГц
|4,6 ГГц
|70 МБ
|24 / 16
|AMD Ryzen 9 3900
|?
|12 / 24
|65 Вт
|3,1 ГГц
|4,3 ГГц
|70 МБ
|24 / 16
|AMD Ryzen 9 PRO 3900
|?
|12 / 24
|65 Вт
|3,1 ГГц
|4,3 ГГц
|70 МБ
|24 / 16
|Ryzen 7 3700X
|$329
|8 / 16
|65 Вт
|3,6 ГГц
|4,4 ГГц
|36 МБ
|24 / 16
|Ryzen 7 PRO 3700
|?
|8 / 16
|65 Вт
|3,6 ГГц
|4,4 ГГц
|36 МБ
|24 / 16
|Ryzen 5 PRO 3600
|?
|6 / 12
|65 Вт
|3,6 ГГц
|4,2 ГГц
|35 МБ
|24 / 16
Вместе с тем, AMD анонсировала процессоры APU Ryzen 5 PRO 3400G и 3400GE, а также модели Ryzen 3 3200G и 3200GE, которые все ещё изготавливаются по нормам 12-нанометрового технологического процесса.
|Процессор
|Цена
|Ядра / потоки
|TDP
|Базовая частота
|Повышенная частота
|Кэш-память
|Graphics Compute Units (CU)
|Ryzen 5 PRO 3400G
|?
|4 / 8
|65 Вт
|3,7 ГГц
|4,2 ГГц
|6 МБ
|11
|Ryzen 5 PRO 4300GE
|?
|4 / 8
|35 Вт
|3,3 ГГц
|4,0 ГГц
|6 МБ
|11
|Ryzen 3 PRO 3200G
|?
|4 / 4
|65 Вт
|3,6 ГГц
|4,0 ГГц
|6 МБ
|8
|Ryzen 3 PRO 3200GE
|?
|4 / 4
|35 Вт
|3,3 ГГц
|3,8 ГГц
|6 МБ
|8
Серия AMD Athlon PRO пока что состоит только из одного процессора – Athlon PRO 300GE. Это экономичная модель, обладающая показателем TDP на уровне 35 Вт. В данном случае доступно только 3 графических вычислительных блока Vega.
|Процессор
|Цена
|Ядра / потоки
|TDP
|Базовая частота
|Повышенная частота
|Кэш-память
|Graphics Compute Units (CU)
|Athlon PRO 300GE
|?
|2 / 4
|35 Вт
|3,4 ГГц
|3,4 ГГц
|5 МБ
|3
Новые модели Ryzen PRO и Athlon PRO оснащены функциями, специально разработанными для профессионального рынка, такими как усиленные функции безопасности и надёжности. Это включает встроенный процессор безопасности и полное шифрование системной памяти.
AMD объявила, что новые процессоры уже доступны по всему миру, но не указала рекомендуемые цены. Также сообщается, что компании HP и Lenovo уже разработали готовые компьютерные системы на базе данных чипов и готовы к их поставкам.
Источник: tomshardware