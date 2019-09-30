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AMD анонсировала процессоры Ryzen 3000 PRO, APU Ryzen 3000 PRO с GPU Vega и Athlon PRO

AMD анонсировала процессоры Ryzen 3000 PRO, APU Ryzen 3000 PRO с GPU Vega и Athlon PRO

AMD анонсировала процессоры Ryzen 3000 PRO, APU Ryzen 3000 PRO с GPU Vega и Athlon PRO


Компания AMD анонсировала линейку процессоров Ryzen PRO нового поколения. Эта линейка включает чипы Ryzen 3000, гибридные процессоры APU Ryzen 3000 с графикой Radeon Vega и AMD Athlon PRO.

Линейка Ryzen PRO состоит из настольных процессоров, изготовленных по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Пользователям предлагаются устройства Ryzen 9, 7 и 5. При этом можно отметить дебют 12-ядерного процессора Ryzen 3900 PRO с показателем TDP на уровне всего 65 Вт. Подробные характеристики новых чипов представлены в следующей таблице.

ПроцессорЦена
Ядра / потоки
TDP
Базовая частота
Повышенная частота
Кэш-память
Линии PCIe 4.0 (процессор/чипсет)
AMD Ryzen 9 3900X$49912 / 24105 Вт3,8 ГГц4,6 ГГц70 МБ24 / 16
AMD Ryzen 9 3900?12 / 2465 Вт3,1 ГГц4,3 ГГц70 МБ24 / 16
AMD Ryzen 9 PRO 3900
?
12 / 24
65 Вт
3,1 ГГц
4,3 ГГц
70 МБ
24 / 16
Ryzen 7 3700X$3298 / 1665 Вт3,6 ГГц4,4 ГГц36 МБ24 / 16
Ryzen 7 PRO 3700
?
8 / 16
65 Вт
3,6 ГГц
4,4 ГГц
36 МБ
24 / 16
Ryzen 5 PRO 3600
?
6 / 12
65 Вт
3,6 ГГц
4,2 ГГц
35 МБ
24 / 16

Вместе с тем, AMD анонсировала процессоры APU Ryzen 5 PRO 3400G и 3400GE, а также модели Ryzen 3 3200G и 3200GE, которые все ещё изготавливаются по нормам 12-нанометрового технологического процесса.

ПроцессорЦена
Ядра / потокиTDP
Базовая частотаПовышенная частотаКэш-памятьGraphics Compute Units (CU)
Ryzen 5 PRO 3400G?4 / 865 Вт3,7 ГГц4,2 ГГц6 МБ11
Ryzen 5 PRO 4300GE?4 / 835 Вт3,3 ГГц4,0 ГГц6 МБ11
Ryzen 3 PRO 3200G?4 / 465 Вт3,6 ГГц4,0 ГГц6 МБ8
Ryzen 3 PRO 3200GE?4 / 435 Вт3,3 ГГц3,8 ГГц6 МБ8

Серия AMD Athlon PRO пока что состоит только из одного процессора – Athlon PRO 300GE. Это экономичная модель, обладающая показателем TDP на уровне 35 Вт. В данном случае доступно только 3 графических вычислительных блока Vega.

ПроцессорЦена
Ядра / потокиTDP
Базовая частотаПовышенная частотаКэш-памятьGraphics Compute Units (CU)
Athlon PRO 300GE?2 / 435 Вт3,4 ГГц3,4 ГГц5 МБ3

Новые модели Ryzen PRO и Athlon PRO оснащены функциями, специально разработанными для профессионального рынка, такими как усиленные функции безопасности и надёжности. Это включает встроенный процессор безопасности и полное шифрование системной памяти.

AMD объявила, что новые процессоры уже доступны по всему миру, но не указала рекомендуемые цены. Также сообщается, что компании HP и Lenovo уже разработали готовые компьютерные системы на базе данных чипов и готовы к их поставкам.

Источник: tomshardware

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