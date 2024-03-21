Новости Софт 21.03.2024 в 19:00 comment views icon

AMD анонсировала FSR 3.1 и выпустила AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1 с поддержкой Dragon’s Dogma 2

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Во время проведения Конференции разработчиков игр (GDC) компания AMD представила новую версию технологии масштабирования и генерации кадров FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1. Она предлагает ряд ключевых обновлений:

  • Масштабирование улучшает визуальное качество в определенных ситуациях, таких как улучшение временной стабильности (уменьшение мерцания и/или трепетания), лучшее сохранение деталей, а также уменьшение ореолов и «шипения».
  • Отделение масштабирования от генерации кадров, что позволяет технологии генерации кадров AMD FSR 3.1 работать с другими решениями масштабирования.
  • Поддержка наборов для разработки игр Vulkan и Xbox.
  • Новый API FidelityFX упрощает отладку для разработчиков и обеспечивает совместимость с будущими версиями FSR.

Первой анонсированной игрой, которая получит AMD FSR 3.1, является Ratchet & Clank: Rift.

Напомним, AMD FidelityFX Super Resolution — это решение с открытым исходным кодом. Оно предоставляет значительный прирост частоты кадров в поддерживаемых играх, обеспечивая высокое качество и производительность игр практически на любом оборудовании, включая графические и вычислительные процессоры AMD, оборудование конкурентов и игровые консоли.

 

Кроме того, AMD выпустила новую версию программного обеспечения AMD: Adrenalin Edition 24.3.1, которое обеспечивает поддержку Dragon’s Dogma 2, Horizon Forbidden West Complete Edition и Outpost: Infinity Siege, а также расширенную поддержку HYPR-Tuned для Dragon’s Dogma 2, Diablo IV, Ghostrunner 2 и Suicide Squad: Kill the Justice League. Пользователи могут загрузить последнюю версию программного обеспечения AMD: Adrenalin Edition здесь.

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Когда AMD HYPR-RX включен в HYPR-настроенной игре, автоматически включится AMD RSR или FSR (если поддерживается в игре), а также AMD Radeon Anti-Lag и AMD Radeon Boost, чтобы обеспечить дополнительный прирост производительности и уменьшение задержек.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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