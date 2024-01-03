AMD готовит «десктопный» процессор Ryzen 5 8600G Zen4 с графикой Radeon 760M RDNA3 на 2,8 ГГц

AMD готовится представить новые десктопные процессоры AM5 с мощной графикой RDNA3, являющиеся долгожданным обновлением в сегменте. Процессоры будут основаны на мобильном кремнии Phoenix/Hawk Point и включать в себя до 12 вычислительных блоков RDNA3. Несмотря на то, что название серии Ryzen 8000G может натолкнуть на мысль, что это преемник серии 7000, она предназначена для другого сегмента рынка – для пользователей, которым производительность процессора не является приоритетом.

Недавнее тестирование раскрыло подробности об одной из будущих моделей 8000G (8600G), передает Videocardz. Процессор Ryzen 5 8600G APU прошел тестирование на материнской плате MSI X670E ACE.

Согласно утечке информации, что Ryzen 5 8600G будет иметь 6 ядер и 12 потоков. Хотя по техническим характеристикам он похож на Ryzen 5 8500G, первый, как ожидается, будет иметь 6 ядер Zen4, тогда как второй, как утверждается, будет иметь гибрид ядер 2xZen4 и 4xZen4c. Утечка также раскрывает базовую тактовую частоту 4,35 ГГц и буст до 5,0 ГГц. Примечательно, что это на 450 МГц и 600 МГц опережает его предшественника Ryzen 5 5600G на архитектуре Zen3.

Новые подробности спецификаций графического процессора указывают на то, что APU будет оснащен интегрированной графикой Radeon 760M, состоящей из 8 вычислительных блоков с тактовой частотой 2,8 ГГц. Спецификации модели 8700G с Radeon 780M (12CU) еще не подтверждены, но пока кажется, что настольные чипы серии AM5 не достигают тактовой частоты 3,0 ГГц. Однако тактовая частота 2,8 ГГц уже на 900 МГц выше, чем у Ryzen 5 5600G, который поставлялся с графикой Vega 7 CU.

По неофициальным данным, запуск серии Ryzen 8000G ожидается в текущем квартале. AMD пока не предоставила ни одной конкретики.