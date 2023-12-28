AMD готовится к запуску процессоров с архитектурой Zen 5 и встроенным GPU RDNA 3.5

За последние несколько дней в Linux было выпущено 6 патчей для драйвера AMD Power Management Controller (PMC). Эти патчи драйверов PMC для еще не выпущенных процессоров Family 1Ah, скорее всего, относятся к чипам AMD с архитектурой Zen 5. Одной из наиболее важных функций, которые обеспечивает PMC, являются различные состояния сна, включая s2idle ─ только программное состояние сна системы.

Какими бы важными ни были эти 6 патчей для базовой функциональности системы, они изменяют всего две дюжины строк кода и больше ничего не раскрывают, по крайней мере, при поверхностном анализе. Тем не менее, если учитывать время выхода этих исправлений драйверов (незадолго до 2024 года) и поток патчей AMD для Family 1Ah для Linux, который наблюдается с июля этого года, похоже, что AMD готовит необходимую основу для выхода процессоров Zen 5 на ОС Linux.

Характер этих релизов патчей может означать, что AMD планирует выпустить чипы с архитектурой Zen 5 раньше в 2024 году, чем было в случае Zen 4 и Zen 3. Такие процессоры появлялись в четвертом квартале соответствующего года.

Одной из ожидаемых особенностей Zen 5 станет архитектура интегрированного GPU Navi/RDNA 3.5. Утечки указывают на конфигурации iGPU с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5. Это количество вычислительных блоков сопоставимо с дискретной видеокартой Radeon RX 6750 XT на базе архитектуры RDNA 3, которая конкурирует с RTX 3070 и RTX 3060 Ti. Подобная мощь, вероятно, позволит AMD вернуть себе лидерство в сфере производительности iGPU. Поддержка столь производительных интегрированных графических процессоров в Linux также может подстегнуть появление Steam Deck 2 с более высокой производительностью.

Источник: tomshardware