Закон Мура жив, но дороже обходится – технический директор AMD Марк Пейпермастер оспорил высказывание Дженсена Хуанга

В последние годы глава NVIDIA Дженсен Хуанг несколько раз заявлял, что «закон Мура мертв», чтобы оправдать повышение цен на видеокарты. Главный технический директор AMD Марк Пейпермастер оспорил эти неоднократные заявления и изложил истинные причины более высоких затрат.

Графические карты NVIDIA, как правило, являются хорошим продуктом, задающим тренды и технологический уровень на рынке. В то же время покупатели не без оснований интересуются постоянно растущими ценами на них. Например, в 2013 году NVIDIA выпустила топовую видеокарту GTX 780 по розничной цене $649, а вышедшая в прошлом месяце RTX 4080 стартовала с ошеломляющих $1199 (хотя обозреватели склонны считать именно это решение маркетинговым просчетом компании).

Увеличение цены почти на 85% для продукта в том же сегменте рынка выглядит слишком большим, даже с учетом роста производительности(стоимость доллара США не изменилась настолько за последние годы). После выхода RTX 4090 и RTX 4080 Хуанг еще раз заявил, что закон Мура мертв во время встречи с журналистами.

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По сложившейся практике, AMD обычно пытается догнать или обойти вышедшие продукты NVIDIA. Технический директор «красной команды» Марк Пейпермастер на недавнем выступлении опроверг заявление Дженсена, подчеркнув, что закон Мура все еще действует.

«Дело не в том, что не будет захватывающих новых транзисторных технологий… Мне очень, очень ясно, каких успехов мы собираемся достигнуть, чтобы продолжать совершенствовать транзисторную технологию, но эти шаги будут дорого стоить»

Согласно Papermaster, AMD ожидала повышения цен и описала его как ведущий фактор в недавнем переходе компании на чиплеты в своих процессорах и графических картах.

Противоречивые данные и выводы AMD и NVIDIA вызывают недоумение – процессоры для обеих компаний производит одна и та же TSMC. Выглядит так, что AMD стремится обойти предполагаемую «смерть» закона Мура, в то время как «зеленые» решили полностью принять философию «закон Мура мертв». Похоже, что различие в выводах двух основных конкурентов на рынке видеокарт сводится не к объективному положению дел, а к разнице финансового и технологического потенциала компаний.

Можно сказать, что закон Мура находится в положении кота Шредингера – возможно он и не умер, но с ним определенно что-то не так. Усилия по поддержанию развития процессорных технологий становятся всё более дорогими и чаще требуют новых решений.

Источник: TechSpot