Сколько энергии должны потреблять видеокарты? Топ-менеджер Intel Раджа Кодури считает «золотой серединой» 200-225 Вт

Видеокарты Intel Arc для настольных ПК начали появляться только в июне этого года. Компания постепенно запускает свои продукты, ориентируясь на потребности определенных рынков. Intel еще не выпустила графический процессор Arc A580. возможно, видеокарты появятся к концу этого года. Это будет последняя на данном этапе модель компании в доступном сегменте. Об этом и некоторых взглядах компании на развитие видеокарт рассказал старший вице-президент Intel Раджа Кодури на конференции ConnectiON в Мумбаи.

По словам Кодури, Intel успешно развивает архитектуры Battlemage и Celestial, лежащие в основе игровых видеокарт следующих поколений – однако он не был готов говорить о датах. Охотно и с большой готовностью Кодури осветил подход intel к энергопотреблению видеокарт.

Журналисты издания Gadgets360 спросили вице-президента о том, разделяет ли Intel тенденцию повышения энергопотребления видеокарт, наблюдаемую у конкурентов. Раджа Кодури ответил, что производительность на ватт или более высокая производительность при меньшем энергопотреблении – его главный приоритет.

«Всегда найдется кто-то с некоторыми навыками, который может сказать: «Я собираюсь дать вам больше сока», но я сосредоточен на меньшей мощности. Проблема, которую я обнаружил – хотя увеличение мощности и высокие результаты в тестах хороши с маркетинговой точки зрения, [ограниченное] количество пользователей ПК могут просто купить такую ​​карту.»

Раджа Кодури отметил, что в разработке графических процессоров основное внимание Intel уделяет более высокой производительности при меньшем энергопотреблении. Погоня за большей мощностью – не более чем маркетинг, сильно сокращающий доступный рынок для таких видеокарт.

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В ответ на вопрос о разработке видеоускорителей топового уровня Кодури сказал:

«Высокому уровню сейчас нет предела. Какое определение для high-end? Это 600 Вт? Очевидно, что наши партнеры и наши клиенты хотят, чтобы некоторые видеокарты позволяли похвастаться высокими характеристиками, и нам всегда нравится находить способы обеспечить это. Но мой приоритет на данный момент — получить основную аудиторию [потребителей, и сделать это] с помощью одного разъема питания. Это возможно в диапазоне потребления до 200-225 Вт, немного выше или немного ниже.»

Потребление в районе 200–225 Вт в настоящее время входит в характеристики моделей видеокарт Arc A770/A750, Radeon RX 6700 или GeForce RTX 3060. Однако графические процессоры Intel A7 и модели других производителей достигают этой цели уже с двумя разъемами питания.

Цели Intel звучат благородно, однако продукции компании еще предстоит избавиться от недостатков программного обеспечения и аппаратной архитектуры, для обеспечения более ровной производительности в играх и поддержки всех современных технологий. «Ровная» работа видеокарты находится в большем приоритете у геймеров, чем энергопотребление. Которое, не смотря на заявления, также далеко от идеала – большим количеством тестов отмечен высокий уровень потребления видеокарт Arc в режиме простоя.

Источник: VideoCardz