Процессор Intel Core i9-13900KS с частотой до 6 ГГц выйдет в 2023 году

Самый быстрый Raptor Lake выпустят лимитированной серией только в следующем году. Чип сможет развивать частоту до 6 ГГц – впервые в истории настольных процессоров. Предположительно, на это будут способны 1-2 ядра – кристаллы будут отбираться из лучших заготовок для Core i9-13900K.

Интерес вызывают ограничения по потреблению энергии для новых мощных процессоров. В Intel Core i9-12900KS был повышен минимальный TDP и присутствовала более продвинутая система регулировки частоты в зависимости от температуры.

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Также неизвестна и цена эксклюзива. Предыдущий процессор KS стоил $739, что на $150 выше цены обычного i9-12900K, при сопоставимой с этим разнице в производительности. Интересно, что Intel Core i9-13900KS появится на рынке после процессоров AMD с 3D V-Cache. По слухам, релиз может случиться на выставке CES 2023.

Источник: VideoCardz