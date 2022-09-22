Глава NVIDIA Дженсен Хуанг: «Идея о том, что чипы будут дешеветь – история из прошлого»

Современные видеокарты стоят дорого, и NVIDIA планирует сохранить эту тенденцию. Во время сеанса вопросов и ответов со СМИ генеральный директор компании Дженсен Хуанг рассказал о своем взгляде на ценовую политику.

«Закон Мура мертв. […] 12-дюймовая пластина сегодня стоит намного дороже. Мысль о том, что чип будет дешеветь, — это история прошлого», — сказал генеральный директор NVIDIA в ответ Гордону Унгу из PC World.

Хуанг назвал рост стоимости компонентов и замедление наращивания мощности образующими силами высоких цен на графические процессоры. Он сосредоточился на сравнении производительности видеокарт в разные годы при той же цене:

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«[Если рассматривать] производительность графического процессора NVIDIA за $899 или $1599 долларов год назад, два года назад при той же цене, наша производительность с Ada Lovelace монументально лучше. Лучше вне рейтингов».

В связи с крахом майнинга и перепроизводством графических чипов NVIDIA столкнулась с избытком последних. Компания существенно снизила отпускные цены, но, похоже, это была вынужденная акция и больше подобного не ожидается. Цены на видеокарты NVIDIA RTX 4090 и 4080 расстроили всех, но каких-то послаблений, по-видимому, ждать не стоит.

Источник: DigitalTrends