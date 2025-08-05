Новости Технологии 05.08.2025 comment views icon

AMD Magnus APU: новый процессор Xbox будет конкурировать с ПК, а не с PlayStation 6

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Олексій Єрін

Автор новостей

AMD Magnus APU: новый процессор Xbox будет конкурировать с ПК, а не с PlayStation 6

По слухам, процессоры AMD Magnus, созданные для нового поколения консолей Xbox, позволят Microsoft конкурировать не только с PlayStation 5 или будущей PlayStation 6, но и с современными ПК.

В своем новом подкасте на YouTube эксперты Digital Foundry обсудили утечку технической информации о Magnus и отметили его ключевую особенность — чиплетную компоновку, которая предусматривает отдельные кристаллы для CPU и GPU. Это радикально отличается от монолитного дизайна, использовавшегося в консолях компании ранее. Также согласно видео ожидается, что новый процессор будет использовать разнородные ядра с архитектурой Zen 6, а суммарная площадь обоих чиплетов возрастет на 57% по сравнению с чипом AMD Oberon Plus, который лежит в основе последней ревизии PlayStation 5. Указанные характеристики очень сильно напоминают актуальные чипы для десктопных и мобильных компьютеров,  поэтому чип Magnus рассматривается как достойный конкурент не только сегменту рынка игровых консолей.

Magnus APU: новий процесор Xbox конкуруватиме з ПК, а не з PlayStation 6
Вероятная блок-схема AMD Magnus / YouTube

Очевидно, что благодаря чиплетной структуре, Microsoft и AMD будет проще масштабировать производительность платформы внесением изменений в тот или иной кристалл независимо друг от друга. При этом сроки выпуска новых продуктов могут существенно сократиться благодаря возможности комбинировать различные по производительности чипы. Еще одним преимуществом нового дизайна процессора может стать потенциально более низкая себестоимость производства. Это позволит создавать конкурентоспособные решения не только среди консолей, но и в сегменте ПК, где производительные гибридные процессоры обычно стоят недешево.

Источник: Wccftech

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