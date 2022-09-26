Новая ревизия PlayStation 5 получила процессор AMD Oberon Plus на техпроцессе TSMC 6 нм

Sony обновила консоль PlayStation 5 около месяца назад. Энтузиасты постепенно раскрывают аппаратные детали новой ревизии, и важнейшая из них – система на чипе AMD Oberon Plus, которая теперь изготовляется TSMC по техпроцессу N6. Предыдущий процессор, AMD Oberon, был сделан с применением технологии TSMC N7.

Площадь изменившегося чипа визуально была оценена как 260 мм², что значительно меньше, чем 300 мм² у первого Oberon. Новый Oberon Plus дает практические преимущества моделям PS5 CFI-1202 благодаря усадке матрицы. Техпроцесс TSMC N6 обеспечивает на 18% более высокую плотность логики по сравнению с процессом N7, а также полностью совместим с ранее выпущенными чипами N7 для более простой миграции.

В результате обновленная PS5 потребляет на 10% меньше энергии при той же игровой производительности. Ранее сообщалось, что в версии 2022 года уменьшена система охлаждения и общий вес устройства, что нашло отражение в спецификациях Sony.

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Индустрия консолей уникальна тем, что не практикует явных изменений в производительности в рамках одного поколения устройств. Sony вполне удовлетворена уменьшением тепловыделения и массы конструкции и не собирается менять производительность консоли. Экономия энергии на 10% во время игр не станет преимуществом, которое компания будет рекламировать, но является хорошим шагом.

Стало ясно,что Sony PlayStation 5 потеряли примерно 600 г веса за последние две итерации без ущерба для производительности. Имеющие доступ к новой ревизии отмечают реальное снижение температуры устройств.

Источник: Tom`s Hardware