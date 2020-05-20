AMD: материнские платы с чипсетами B450, X470 и X370 будут поддерживать CPU Ryzen 4000 (Zen3)





Компания AMD подтвердила, что её грядущие процессоры серии Ryzen 4000 под кодовым названием Vermeer будут поддерживаться материнскими платами на базе чипсетов B450 и X470. Тем самым AMD отступила от своих предыдущих заявлений.

Во время презентации чипсета B550 компания AMD поделилась информацией о поддержке процессоров Ryzen существующими и будущими наборами системной логики для материнских плат. И тогда было однозначно сказано, что процессоры Ryzen 4000 будут поддерживаться только устройствами на базе чипсетов B550, X570 и грядущей серии 600.

Что интересно, в новом сообщении не упоминаются процессоры Ryzen 4000, а только Zen3. Это говорит о том, что чипы линеек Ryzen 4000G, основанные на архитектуре Zen2, могут и не поддерживаться указанными чипсетами.

Дополнительно отмечается, что поддержка чипов Zen 3 будет достаточно специфической. Опциональная версия обновления BIOS для материнских плат с чипсетами AMD B450 и X470 добавит поддержку грядущих процессоров Zen 3, но отключит поддержку многих моделей существующих настольных процессоров Ryzen. Это будет сделано для того, чтобы высвободить необходимое пространство в ROM памяти компьютера. При этом обновление на такую версию BIOS не предусматривает возможности отката к предыдущей версии прошивки, так что в случае необходимости вернуть поддержку старых процессоров на материнской плате с обновлённым BIOS уже не получится. В связи с этим, чтобы оградить пользователей от потенциальных ошибок и недопониманий, компания AMD намерена предлагать загрузку соответствующих версий BIOS только проверенным клиентам с материнскими платами на базе чипсетов серии 400, которые купили новый настольный процессор на базе архитектуры Zen 3. Предполагается, что это позволит избежать проблем с прекращением загрузки системы.

Дополнительно сообщается, что время появления обновлений BIOS для добавления поддержки новых процессоров может варьироваться и не обязательно совпадёт с появлением на рынке первых чипов на базе архитектуры Zen 3.

Дополнительно отмечается, что это последняя возможность добавить поддержку новых процессоров на материнские платы с чипсетами серии 400. Все процессоры, которые будут выпущены после Zen 3, потребуют использования более новых материнских плат.

Кроме того, стало известно, что в бета-версии BIOS для материнских плат на базе чипсета X370 также заявлена поддержка процессоров Zen 3.

Источник: videocardz, Twitter