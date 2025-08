AMD незаметно анонсировала Radeon RX 9060

Компания AMD представила видеокарту Radeon RX 9060 без громкого анонса. Карта может предложить 8 ГБ видеопамяти и довольно мощный, как для своего класса, графический процессор. Тем не менее доступность ее будет ограниченной.

Со вчерашнего дня AMD начала распространять официальный пресс-релиз, в котором компания объявила о запуске новой видеокарты для бюджетного сегмента рынка — Radeon RX 9060. Карта предназначается для массового FullHD гейминга, но будет доступна исключительно в составе готовых ПК от системных интеграторов.

Полные характеристики пока не раскрыты, однако известно, что GPU новинки построен на архитектуре RDNA 4 и содержит 28 вычислительных блоков (Compute Units), что всего на 4 CU меньше чем у Radeon RX 9060 XT. Памяти на борту 8 ГБ GDDR6 с пока неизвестной эффективной частотой и также отмечается, что чип поддерживает все последние программные технологии, включая FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4).

Почему AMD решила ограничить доступность этой модели, пока неясно. На данный момент роль самой доступной видеокарты серии выполняет RX 9060 XT на 8 ГБ с рекомендованным ценником $300, что вряд ли можно назвать идеальным решением для экономных геймеров. В такой ситуации более дешевый вариант RX 9060 мог бы обеспечить компании дополнительные продажи.

Параллельно с анонсом новинки стало известно, что AMD планирует выпустить новый драйвер Adrenalin 25.8.1, оптимизированный для таких игр, как Mafia: The Old Country, Mecha Break, Wuchang: Fallen Feathers, Valorant (на Unreal Engine 5), а также открытой беты Battlefield 6. Кроме того, драйвер добавит поддержку FSR 4 в более широкий перечень игр, среди которых Cyberpunk 2077, Wuchang: Fallen Feathers, Mafia: The Old Country, Arena Breakout: Infinite, Game of Thrones: Kingsroad, Wreckfest 2 и Lies of P.

