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Новости Технологии 31.07.2025 comment views icon

AMD планирует «видеокарту» для ИИ — дискретный NPU будет работать с ПК

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Олексій Єрін

Автор новостей

AMD планирует «видеокарту» для ИИ — дискретный NPU будет работать с ПК

Похоже, что вскоре в обычных ПК появится новый тип карт расширения, который будет иметь на борту отдельный нейропроцессор для работы с искусственным интеллектом.

Одно из влиятельных американских ИТ-изданий (CRN) сообщило, что руководитель клиентского CPU-отдела AMD, Рахул Тику, рассматривает возможность вывода на рынок специализированного ИИ-ускорителя в виде отдельной карты расширения для десктопных ПК.

«Это новое для нас направление, и мы внимательно следим за соответствующим сегментом рынка. Но у нас должно быть готовое решение, если эта сфера применения будет в нём нуждаться. Если посмотреть на возможности наших технологий, нетрудно понять, что мы можем достичь этого достаточно быстро», — отметил Рахул.

Сама идея не является новой. В мире уже существуют аналогичные решения, например, Qualcomm Cloud AI 100 Ultra, однако они предназначены исключительно для крупных датацентров. В отличие от них AMD планирует выпустить дискретный NPU и вывести скорость и удобство работы с искусственным интеллектом на новый уровень в настольных ПК. Если это произойдет, то обычные пользовательские системы также получат серьезный рывок в работе с ИИ и смогут приблизиться, или же даже опередить новейшие решения для мобильных и компактных устройств, такие как AMD Strix Halo.

Еще одним направлением применения дискретного NPU может стать объединение его вычислительных возможностей с другими компонентами системы. Например, с учетом того, что в видеокартах NVIDIA Blackwell появилась поддержка нейронных шейдеров и все большая нагрузка переносится с CUDA-ядер на тензорные, новый подход AMD мог бы существенно ускорить процесс 3D-рендеринга с помощью нейросетей. Это, в свою очередь, сделало бы дискретный NPU не таким узкоспециализированным. Пока что все находится на раннем этапе обсуждений, но очевидно, что AMD относится к новому ИИ-направлению серьезно.

Источник: Wccftech

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