AMD подтвердила, что драйвер GPU разгоняет процессоры Ryzen без ведома пользователя

Компания AMD подтвердила, что ошибка в её драйвере GPU фактически приводит к изменению параметров процессора Ryzen в BIOS. При этом такие изменения происходят без разрешения со стороны пользователя. Это приводит к автоматическому разгону процессоров Ryzen без ведома пользователя.

Такой разгон без ведома пользователя может иметь негативные последствия. Фактически, разгон процессора Ryzen автоматически аннулирует гарантию. Специализированное ПО AMD, предназначенное для разгона, обычно выводит предупреждение и требует, чтобы пользователь подтвердил, что он понимает все связанные с разгоном риски и согласен с аннулированием гарантии. Лишь после этого ПО позволяет разогнать систему. К сожалению, в случае автоматического разгона процессора с применением профиля GPU в драйвере AMD такие предупреждения не выводятся.

К тому же, разгон подходит не для всех систем, особенно при использовании недорогих кулеров или материнских плат. Дополнительно разгон процессора повышает риск возникновения сбоев BSOD, которые в конечном итоге могут привести к потере данных. Разгон также вызывает другие неприятные побочные эффекты, такие как чрезмерное выделение тепла.

Хотя процессоры Ryzen имеют встроенные функции защиты, предотвращающие физическое повреждение чипа, тем не менее, нестабильная работа системы и потеря гарантии могут доставлять проблемы пользователям в случае такого непредусмотренного разгона.

«Нам известно о проблеме в пакете программного обеспечения AMD, которая настраивает определённые параметры процессора AMD для некоторых пользователей. Мы изучаем проблему и поделимся дополнительной информацией, как только сможем», — заявил представитель AMD.

Пока что в качестве временного неофициального решения проблемы пользователи могут воспользоваться Radeon Software Slimmer для удаления Ryzen Master SDK из графического драйвера.

Источник: tomshardware