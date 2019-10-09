AMD представила экономичные 7-нм процессоры Ryzen 9 3900 и Ryzen 5 3500X, но они предназначены для OEM-сегмента





Компания AMD наконец-то расширила ассортимент 7-нм процессоров Ryzen 3000-й серии (Matisse) двумя долгожданными экономичными моделями: 12-ядерной Ryzen 9 3900 и 6-ядерной Ryzen 5 3500X.

Увы, Ryzen 5 3500X и Ryzen 9 3900 будут распространяться по OEM-каналам, то есть, их можно будет встретить в готовых системах различных производителей, но не в свободной продаже. По крайней мере, первое время: 4-ядерные CPU Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X в прошлом году тоже изначально распространялись только по OEM-каналам, но сейчас свободно продаются в украинских магазинах. Вполне вероятно, что в случае с Ryzen 5 3500X и Ryzen 9 3900 история повторится.

Итак, Ryzen 9 3900 — это 12-ядерная модель с поддержкой многопоточности, TDP в 65 Вт и урезанными частотами (3,1-4,3 ГГц). Для сравнения, уже хорошо знакомая нам старшая 12-ядерная модель Ryzen 9 3900X работает на частотах 3,8-4,6 ГГц при TDP 105 Вт. Что же касается Ryzen 5 3500X, его отличительной особенностью является отсутствие поддержки технологии Simultaneous Multithreading (SMT). То есть, в случае Ryzen 5 3500X количество физических ядер (6) равняется количеству потоков, который процессор может обрабатывать одновременно. Ранее в сети были слухи о младшей модели Ryzen 5 3500, но пока ее существование официально не подтверждено. К сожалению, цены на новые CPU производитель не озвучил.

Технические характеристики всего модельного ряда 7-нм процессоров AMD Ryzen 3000-й серии приведены в таблице.

Процессор Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Boost, ГГц Кэш-память L3, МБ TDP, Вт Рекомендованная цена, $ Ryzen 9 3950X 16 / 32 3,5-4,7 64 105 $749 Ryzen 9 3900X 12 / 24 3,8-4,6 64 105 $499 Ryzen 9 3900 12 / 24 3,1-4,3 64 65 Н/Д Ryzen 7 3800X 8 / 16 3,9-4,5 32 105 $399 Ryzen 7 3700X 8 / 16 3,6-4,4 32 65 $329 Ryzen 5 3600X 6 / 12 3,8-4,4 32 95 $249 Ryzen 5 3600 6 / 12 3,6-4,2 32 65 $199 Ryzen 5 3500X 6 / 6 3,6-4,1 32 65 Н/Д

Источник: tomshardware