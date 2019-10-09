AMD представила экономичные 7-нм процессоры Ryzen 9 3900 и Ryzen 5 3500X, но они предназначены для OEM-сегмента
Компания AMD наконец-то расширила ассортимент 7-нм процессоров Ryzen 3000-й серии (Matisse) двумя долгожданными экономичными моделями: 12-ядерной Ryzen 9 3900 и 6-ядерной Ryzen 5 3500X.
Увы, Ryzen 5 3500X и Ryzen 9 3900 будут распространяться по OEM-каналам, то есть, их можно будет встретить в готовых системах различных производителей, но не в свободной продаже. По крайней мере, первое время: 4-ядерные CPU Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X в прошлом году тоже изначально распространялись только по OEM-каналам, но сейчас свободно продаются в украинских магазинах. Вполне вероятно, что в случае с Ryzen 5 3500X и Ryzen 9 3900 история повторится.
Итак, Ryzen 9 3900 — это 12-ядерная модель с поддержкой многопоточности, TDP в 65 Вт и урезанными частотами (3,1-4,3 ГГц). Для сравнения, уже хорошо знакомая нам старшая 12-ядерная модель Ryzen 9 3900X работает на частотах 3,8-4,6 ГГц при TDP 105 Вт. Что же касается Ryzen 5 3500X, его отличительной особенностью является отсутствие поддержки технологии Simultaneous Multithreading (SMT). То есть, в случае Ryzen 5 3500X количество физических ядер (6) равняется количеству потоков, который процессор может обрабатывать одновременно. Ранее в сети были слухи о младшей модели Ryzen 5 3500, но пока ее существование официально не подтверждено. К сожалению, цены на новые CPU производитель не озвучил.
Технические характеристики всего модельного ряда 7-нм процессоров AMD Ryzen 3000-й серии приведены в таблице.
|Процессор
|Кол-во ядер/потоков
|Частота номинальная/Boost, ГГц
|Кэш-память L3, МБ
|TDP, Вт
|Рекомендованная цена, $
|Ryzen 9 3950X
|16 / 32
|3,5-4,7
|64
|105
|$749
|Ryzen 9 3900X
|12 / 24
|3,8-4,6
|64
|105
|$499
|Ryzen 9 3900
|12 / 24
|3,1-4,3
|64
|65
|Н/Д
|Ryzen 7 3800X
|8 / 16
|3,9-4,5
|32
|105
|$399
|Ryzen 7 3700X
|8 / 16
|3,6-4,4
|32
|65
|$329
|Ryzen 5 3600X
|6 / 12
|3,8-4,4
|32
|95
|$249
|Ryzen 5 3600
|6 / 12
|3,6-4,2
|32
|65
|$199
|Ryzen 5 3500X
|6 / 6
|3,6-4,1
|32
|65
|Н/Д
Источник: tomshardware