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AMD представила экономичные 7-нм процессоры Ryzen 9 3900 и Ryzen 5 3500X, но они предназначены для OEM-сегмента

AMD представила экономичные 7-нм процессоры Ryzen 9 3900 и Ryzen 5 3500X, но они предназначены для OEM-сегмента

AMD представила экономичные 7-нм процессоры Ryzen 9 3900 и Ryzen 5 3500X, но они предназначены для OEM-сегмента


Компания AMD наконец-то расширила ассортимент 7-нм процессоров Ryzen 3000-й серии (Matisse) двумя долгожданными экономичными моделями: 12-ядерной Ryzen 9 3900 и 6-ядерной Ryzen 5 3500X.

Увы, Ryzen 5 3500X и Ryzen 9 3900 будут распространяться по OEM-каналам, то есть, их можно будет встретить в готовых системах различных производителей, но не в свободной продаже. По крайней мере, первое время: 4-ядерные CPU Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X в прошлом году тоже изначально распространялись только по OEM-каналам, но сейчас свободно продаются в украинских магазинах. Вполне вероятно, что в случае с Ryzen 5 3500X и Ryzen 9 3900 история повторится.

Итак, Ryzen 9 3900 — это 12-ядерная модель с поддержкой многопоточности, TDP в 65 Вт и урезанными частотами (3,1-4,3 ГГц). Для сравнения, уже хорошо знакомая нам старшая 12-ядерная модель Ryzen 9 3900X работает на частотах 3,8-4,6 ГГц при TDP 105 Вт. Что же касается Ryzen 5 3500X, его отличительной особенностью является отсутствие поддержки технологии Simultaneous Multithreading (SMT). То есть, в случае Ryzen 5 3500X количество физических ядер (6) равняется количеству потоков, который процессор может обрабатывать одновременно. Ранее в сети были слухи о младшей модели Ryzen 5 3500, но пока ее существование официально не подтверждено. К сожалению, цены на новые CPU производитель не озвучил.

Технические характеристики всего модельного ряда 7-нм процессоров AMD Ryzen 3000-й серии приведены в таблице.

ПроцессорКол-во ядер/потоковЧастота номинальная/Boost, ГГцКэш-память L3, МБTDP, ВтРекомендованная цена, $
Ryzen 9 3950X16 / 323,5-4,764105$749
Ryzen 9 3900X12 / 243,8-4,664105$499
Ryzen 9 390012 / 243,1-4,36465Н/Д
Ryzen 7 3800X8 / 163,9-4,532105$399
Ryzen 7 3700X8 / 163,6-4,43265$329
Ryzen 5 3600X6 / 123,8-4,43295$249
Ryzen 5 36006 / 123,6-4,23265$199
Ryzen 5 3500X6 / 63,6-4,13265Н/Д

Источник: tomshardware

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