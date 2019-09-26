12 ядер и 24 потока при TDP в 65 Вт. Экономичный CPU Ryzen 9 3900 на подходе

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На днях AMD подтвердила, что новый флагман массовой платформы AM4 — Ryzen 9 3950X (16 ядер/32 потока, 3,5/4,7 ГГц) — и первые процессоры Ryzen Threadripper 3-го поколения выйдут в ноябре. Но еще в июле мы узнали о планах «красных» по расширению модельного ряда процессоров Ryzen 3000-й серии (Zen 2) «вниз». В частности, тогда упоминались модели Ryzen 9 3900, Ryzen 7 3700 и Ryzen 5 3500. Теперь же появилось первое достоверное доказательство существования Ryzen 9 3900 — модель появилась в списке поддерживаемых процессоров Biostar.

Напомним, это 12-ядерная модель с поддержкой многопоточности и TDP в 65 Вт и урезанными частотами. Для сравнения, уже хорошо знакомый 12-ядерный Ryzen 9 3900X работает на частотах 3,8-4,6 ГГц при TDP 105 Вт.

Запись на сайте Biostar подтверждает и TDP в 65 Вт, и базовую частоту в 3,1 ГГц. Boost-частота, не указывается, но ранее говорилось о 4,2 ГГц, и это значение вполне правдоподобное. Теперь осталось подождать результатов тестов производительности, чтобы узнать, насколько экономичный Ryzen 9 3900 будет уступать Ryzen 9 3900X.

Увы, точная дата выхода и цена Ryzen 9 3900 пока остаются неизвестными, но появление модели в каталоге Biostar явно указывает, что выход не за горами.

Источник: Biostar