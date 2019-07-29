AMD вскоре расширит семейство Ryzen 3000-й серии (Zen 2) новыми потребительскими CPU Ryzen 9 3900, Ryzen 7 3700 и Ryzen 5 3500, а также корпоративными Ryzen Pro





Семейство семинанометровых настольных процессоров AMD Ryzen 3000-й серии (Zen 2), в которое сейчас входит шесть моделей (от базовой 6-ядерной Ryzen 5 3600 до флагманской 16-ядерной Ryzen 9 3950X) вскоре пополнился новыми чипами. Говоря конкретнее, нас ждут новые потребительские модели Ryzen 9 3900, Ryzen 7 3700 и Ryzen 5 3500, а также несколько моделей серии Ryzen Pro. На днях все они были сертифицированы Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

Новые Ryzen 9 3900 (12 ядер/24 потока) и Ryzen 7 3700 (8 ядер/16 потоков) характеризуются 65-ваттным TDP, что подразумевает слегка пониженные рабочие частоты (в случае 8- и 12-ядерных моделей) по сравнению с моделями, имеющими суффикс X в названии. Само собой, они будут дешевле.

Что касается Ryzen 5 3500, есть две версии. Первая: он, как и Ryzen 5 3600, получит шесть физических ядер с поддержкой многопоточности, но будет работать на более низких частотах. Вторая же: это будет четырехъядерная модель с поддержкой многопоточности и номинальным теплопакетом 65 Вт.

В новой серии Ryzen Pro третьего поколения для корпоративного сегмента дебютирует как минимум три модели: Ryzen 5 Pro 3600 (6 ядер/12 потоков), Ryzen 7 Pro 3700 (8 ядер/16 потоков) и Ryzen 9 Pro 3900 (12 ядер/24 потока), которые технически не будут отличаться от потребитлеьский версий. Напомним, преимуществами Pro-версий процессоров AMD является поддержка различных технологий безопасности и расширенная поддержка со стороны производителя (трехлетняя гарантия и расширенный до двух лет срок доступности для OEM-производителей).

Источник: Tom’s Hardware