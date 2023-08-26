AMD представила видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT

Компания AMD представила долгожданные видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, заполнившие пробел в линейке графических адаптеров для настольных ПК AMD RDNA 3.

В AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT компания использовала новый графический процессор Navi 32. Хотя он был представлен ранее, это первое его применение в видеокартах. Navi 32 имеет 60 вычислительных блоков, 256-битную шину памяти и 64 МБ Infinity Cache.

RX 7800 XT использует полную конфигурацию GPU, включая 128 ускорителей искусственного интеллекта и 16 ГБ памяти GDDR6 19,5 Гбит/с через полную шину. При этом карта получила меньше ядер, чем было у RX 6800 XT (72 CU). Тактовая частота чипа 7800 XT достигает 2430 МГц, видеокарта потребляет 263 Вт.

Технические характеристики AMD Radeon RX 7700 XT превосходят ожидания. Видеокарта использует 54 CU и 108 ускорителей искусственного интеллекта – заметное улучшение по сравнению с RX 6700 XT (40 CU). Эта модель имеет 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битной шине (18 Гбит/с). Карта RX 7700 XT демонстрирует более высокий TBP по сравнению с RX 6700 XT: +15 Вт, до 245 Вт.

Что касается производительности, то AMD утверждает, что RX 7800 XT в среднем опережает GeForce RTX 4070 на 3,5% в играх с разрешением 1440p и максимальными настройками. Некоторые игры демонстрируют прирост от 5% до 23%, хотя некоторые игры, использующие трассировку лучей, предпочитают RTX 4070. С теми же настройками графики RX 7700 XT якобы в среднем на 12% быстрее по сравнению с GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ.

AMD подтверждает, что эталонной модели RX 7700 XT не будет, хотя ее рендер доступен для рекламных целей. Референсная RX 7800 XT выйдет с новым кулером с двойным вентилятором. Кроме того, обе видеокарты поддерживают DisplayPort 2.1.

AMD Radeon RX 7800 XT будет стоить $499 или €549 в Европе. RX 7700 XT обойдется в $449/€489. Обе карты будут доступны с 6 сентября.

История: VideoCardz