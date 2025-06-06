Новости Устройства 06.06.2025 в 13:00 comment views icon

AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ в дефиците, цены почти как у RTX 5060 Ti

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Андрій Русанов

Автор сайта

AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ в дефиците, цены почти как у RTX 5060 Ti

Кажется, видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ теряют последние шансы. В США и Европе карты с 16 ГБ в дефиците — с ценами почти как у лучших конкурентов.

В США стоимость 16-гигабайтной RX 9060 XT держится на уровне +$40 к рекомендованной цене $349. В крупном магазине Newegg минимальная цена — $389. Best Buy также предлагает карты стоимостью около $389. RX 9060 XT вышла во многих вариантах от партнеров AMD, однако сайт Tom’s Hardware отмечает:

«Нашей команде было трудно найти модели на 16 ГБ, которые оставались бы на складе дольше двух часов. Однако это не проблема с версией на 8 ГБ — было трудно найти сайты, которые не предлагают 8 ГБ по рекомендованной розничной цене».

Впрочем, американской MicroCenter все же предлагает некоторое количество видеокарт от $349. Западноевропейские ритейлеры повысили цены до €349 ($399), но британский Overclockers UK, мажет предложения за €319.

В Украине Radeon RX 9060 XT 16 ГБ стоит по большей части около 20-22 тыс. грн, ($500), с единичными более дешевыми предложениями около $440. Учитывая стоимость NVIDIA RTX 5060 Ti, которую можно найти по цене около 540 долларов, в настоящее время объективно более слабая карта AMD проигрывает конкуренцию — по крайней мере, пока не подешевеет.

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