AMD выпускает обновления прошивок для процессоров Ryzen и EPYC, устраняющее уязвимость Spectre

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Первоначально, после публикации сведений об уязвимостях Meltdown и Spectre, компания AMD заявляла, что «для процессоров AMD риск почти нулевой». Но позже мнение компании по этому поводу изменилось, и она приступила к выпуску обновлений для своих чипов.

«Мы определили дополнительные шаги, включающие комбинацию обновлений микрокода процессора и патчей ОС, которые мы предоставим клиентам и партнерам AMD для дальнейшего снижения уровня угрозы», – заявил главный технический директор AMD Марк Папермастер.

На этой неделе AMD выпускает обновления прошивки для систем на базе Ryzen и EPYC. На протяжении нескольких последующих недель компания также намерена выпустить обновления и для более старых процессоров. Как и в случае Intel, обновления будут предоставлены производителям компьютерной техники, а уже они займутся распространением новых версий прошивок среди потребителей. При этом AMD не уточняет, повлияет ли установка обновлений на производительность систем. Дополнительно AMD заявляет, что графические решения Radeon не подвержены ошибкам Meltdown и Spectre.

По мере разработки новых обновлений безопасности для своих процессоров компания AMD намерена предоставлять дополнительные сведения и отчёты.

Источник: The Verge