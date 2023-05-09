AMD заменит микрокод AGESA библиотекой openSIL с открытым кодом в 2026 году

AMD заменит библиотеку инициализации аппаратных компонентов AGESA программным обеспечением openSIL с открытым исходным кодом. AGESA работает со всеми материнскими платами AMD с UEFI начиная с процессоров Zen. При включении компьютера программа, встроенная в прошивку, инициализирует ядра CPU, системную логику, память и другие компоненты.

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Главный архитектор прошивки AMD, Радж Капур, заявил, что у AGESA есть проблемы с совместимостью, интеграцией с UEFI и безопасностью. Используя ее, AMD не успевает отвечать потребностям рынка в этих сферах и фактически нуждается в новой библиотеке инициализации.

Новая библиотека должна обеспечивать «расширяемую архитектуру», «простой и безопасный» подход к аппаратной инициализации, «независимую и масштабируемую» технологию, способную работать на любом решении x86 и иметь при этом изначально открытый исходный код.

Альтернатива AGESA называется openSIL (Silicon Initialization Libraries). Она написана на C-17, может быть интегрирована с любой прошивкой x86, включая UEFI, coreboot и другие варианты. Облегченный код обеспечивает меньшую плотность возможных проблем с безопасностью, чем связка AGESA + UEFI. Компания работает над openSIL с 2022 года.

В настоящее время AMD представляет openSIL в качестве экспериментальной библиотеки инициализации, совместимой с процессорами EPYC 4-го поколения. Компания планирует завершить этап тестирования до 2026 года, когда openSIL будет внедрен в AMD UEFI. Библиотека всё еще находится в разработке, но уже приближается по паритету функций к AGESA. Предполагается перевод на openSIL всех процессоров AMD на основе x86.

Источник: TechSpot