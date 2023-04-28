AMD устранила проблему перегорания процессоров Ryzen 7000 – необходимо обновить BIOS

AMD решила проблему сгорающих процессоров Ryzen 7000. Новая версия микропрограммы AGESA для материнских плат с чипсетами AMD 600 ограничит напряжение SoC до 1,3 В. Таким образом, официальное подтверждение получила версия о перенапряжении в ходе автоматического разгона.

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Хотя AMD не упоминает конкретно процессоры Ryzen 7000X3D с 3D V-Cache, пострадали в основном эти чипы. Вероятно, это связано с тем, что серия X3D более чувствительна к росту напряжения. Компания рекомендует всем пользователям Ryzen 7000 обновить BIOS материнских плат с выходом обновлений у производителей.

Компания утверждает, что новая AGESA не повлияет на возможности разгона памяти Ryzen 7000, что в данном случае означает использование профилей AMD EXPO. Кроме того, никакие изменения в технологию Precision Boost не были внесены.

Что действительно интересно, так это почему материнские платы повышали напряжение SoC в режиме EXPO – теоретически, в этом не должно быть необходимости. Тем более, что обновление от AMD не ограничивает разгон памяти.

Также в заявлении AMD упоминается, что обновление касается нескольких шин питания, что может говорить об обнаружении проблем не только с питанием SoC.

Пострадавших пользователей просят связаться со службой поддержки AMD. Неясно, готова ли компания предложить замену сгоревшим процессорам и насколько широко распространена проблема. AMD и партнеры продолжают сбор сведений о неисправности.

Проблемы с программным обеспечением, приводящие к выходу комплектующих AMD из строя, случаются далеко не первый раз:

Источники: VideoCardz, AnandTech