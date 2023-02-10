AMD заняла 31,3% рынка процессоров для серверов и ПК на фоне общего снижения поставок и сохранения лидерства Intel – Mercury Research

AMD достигла исторического охвата рынка с долей более 30% в сегменте процессоров для настольных компьютеров и серверов благодаря новым CPU EPYC. Компания Mercury Research поделилась статистическими данными за четвертый квартал 2022 года, которые отражают прогресс Intel и AMD в области процессоров.

Доля процессоров AMD выросла до исторической отметки из-за снижения процента Intel. Согласно отчету Mercury Research, доля рынка AMD в настоящее время составляет 31,3%, по сравнению с 28,5% в четвертом квартале 2021 года, и с 68,7% у Intel в настоящее время (по сравнению с 71,5%). Тенденция роста относительной доли процессоров AMD продолжает сохраняться.

Исследовательский центр также указал, что и Intel, и AMD столкнулись с самым большим снижением поставок за более чем 30 лет. Это сильно повлияло на клиентские продажи – обе компании сообщили об убытках. Ежегодное снижение поставок процессоров в настоящее время составляет 34%, а квартальное падение составляет около 19%.

За 2022 год поставки составили 374 млн чипов (без учета ARM), а выручка составила $65 млрд, что на 21% и 19% меньше результатов прошлого года. Однако общий доход рынка процессоров в 2022 году был выше, чем в любой другой год, за исключением 2020 и 2021.

Ожидается, что к концу этого года чипы AMD EPYC и Instinct увеличат долю рынка компании намного выше 30% – у компании есть сильная дорожная карта в сегменте серверов. С другой стороны, выход новых процессоров Intel Sapphire Rapids Xeon могут стать переломным моментом.

В целом, Intel по-прежнему лидируют в области серверов, но им придется внести некоторые радикальные изменения, чтобы продолжать успешно конкурировать с прогрессом AMD за последние годы. Следующая большая битва процессорных гигантов состоится на арене портативных компьютеров: – обе компании представили мощные линейки мобильных чипов.

Источник: Wccftech