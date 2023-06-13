Американский регулятор FTC просит суд приостановить слияние Microsoft и Activision Blizzard – отменить завершенную сделку будет сложно

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обратилась в суд с просьбой временно заблокировать исполнение сделки по приобретению Microsoft издателя игр Activision Blizzard до слушаний по єтому вопросу.

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FTC заявила, что сделка может быть подтверждена уже в эту пятницу, поэтому она просит федерального судью заблокировать любое окончательное соглашение. Microsoft и FTC проведут слушания по сделке 2 августа, но регулятор обеспокоен тем, что Microsoft может попытаться закрыть сделку раньше:

«Временный запретительный судебный приказ и предварительный судебный запрет необходимы, потому что Microsoft и Activision заявили, что они могут завершить предлагаемое приобретение в любое время», — говорится в заявлении FTC.

Регулятор добавил, что если сделка состоится до слушаний по этому вопросу в начале августа, отменить ее будет сложно.

Требование о задержке может означать, что обращение Microsoft к Управлению по конкуренции и рынкам Великобритании, которое заблокировало сделку, будет рассмотрено до истечения срока сделки 18 июля. В мае Евросоюз одобрил сделку, заявив, что довольны заверениями Microsoft в отношении антимонопольных опасений, относительно конкуренции в облачных играх.

Today’s action by the FTC to file suit in our Activision case in federal court should accelerate the decision-making process. This benefits everyone. We always prefer constructive and amicable paths with governments but have confidence in our case and look forward to presenting… — Brad Smith (@BradSmi) June 12, 2023

«Мы приветствуем возможность представить наше дело в федеральном суде», — говорится в заявлении президента Microsoft Брэда Смита.

Глава Activision Blizzard Бобби Котик отправил электронное письмо своим сотрудникам, охарактеризовав действия FTC как положительное развитие процесса слияния. Передача дела в федеральный суд, по его мнению, ускоряет процесс заключения сделки. «Отличная юридическая команда компании готовилась к этому шагу более года».

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Microsoft заявляла, что сделка принесет пользу как геймерам, так и игровым компаниям, предложив подписать с FTC юридически обязывающий документ о согласии с FTC на предоставление игр, включая Call of Duty, Sony и другим конкурентам на 10 лет. Объявив о сделке почти на $69 млрд в январе 2022 года, Microsoft заявила, что ожидает ее закрытия в 2023 финансовом году, который заканчивается в июне.

Источники: Reuters, Activision, Digital Trends, Ars Technica