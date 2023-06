Американский регулятор FTC просит суд приостановить слияние Microsoft и Activision Blizzard – отменить завершенную сделку будет сложно

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обратилась в суд с просьбой временно заблокировать исполнение сделки по приобретению Microsoft издателя игр Activision Blizzard до слушаний по єтому вопросу.

FTC заявила, что сделка может быть подтверждена уже в эту пятницу, поэтому она просит федерального судью заблокировать любое окончательное соглашение. Microsoft и FTC проведут слушания по сделке 2 августа, но регулятор обеспокоен тем, что Microsoft может попытаться закрыть сделку раньше:

«Временный запретительный судебный приказ и предварительный судебный запрет необходимы, потому что Microsoft и Activision заявили, что они могут завершить предлагаемое приобретение в любое время», — говорится в заявлении FTC.

Требование о задержке может означать, что обращение Microsoft к Управлению по конкуренции и рынкам Великобритании, которое заблокировало сделку, будет рассмотрено до истечения срока сделки 18 июля. В мае Евросоюз одобрил сделку, заявив, что довольны заверениями Microsoft в отношении антимонопольных опасений, относительно конкуренции в облачных играх.

Today’s action by the FTC to file suit in our Activision case in federal court should accelerate the decision-making process. This benefits everyone. We always prefer constructive and amicable paths with governments but have confidence in our case and look forward to presenting…

— Brad Smith (@BradSmi) June 12, 2023