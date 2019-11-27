АМКУ предупредила КГГА за отсутствие конкуренции в проекте «Карточка киевлянина». Ее обслуживает только «Ощадбанк», а «Укргазбанку» и «Приватбанку» якобы не дали такой возможности

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В конце прошлой недели Антимонопольный комитет Украины предупредил Киевскую городскую государственную администрацию о недопустимости нарушения конкурентного законодательства из-за привлечения к проекту «Карточка киевлянина» единственного банка «Ощадбанк». По данным АМКУ, в КГГА обращались с предложениями о сотрудничестве в рамках данного проекта еще как минимум два банка («Укргазбанк» и «Приватбанк»), однако их так и не привлекли к участию. В КГГА официально ответили на данное замечание.

По информации АМКУ, в ведомство обратились держатели «Карточек киевлянина» от Ощадбанка, которых беспокоили размеры и порядок взимания комиссионного вознаграждения данным банком, а также отсутствие альтернативы. В результате проверки комитетом было установлено, что в 2016-2018 годах в КГГА с предложениями о сотрудничестве в рамках проекта «Карточка киевлянина» обращались «Укргазбанк» и «Приватбанк», однако указанные банки длительное время не получали ответа от КГГА.

Поэтому, с целью недопущения нарушения конкурентного законодательства АМКУ были выданы следующие рекомендации:

КП «Главный информационно-вычислительный центр» при рассмотрении инициативных предложений (договоров, соглашений и т.п.) субъектов хозяйствования, в том числе банков, на участие в проекте «Карточка киевлянина» не допускать нарушения установленных сроков рассмотрения таких предложений, предусмотренных законодательством.

Киевской городской государственной администрации при согласовании предложений, поданных КП «Главный информационно-вычислительный центр» в установленном порядке о привлечении участников, в том числе банков для участия в проекте «Карта киевлянина», не допускать нарушения сроков, определенных для согласования таких предложений.

О результатах рассмотрения рекомендаций указанные субъекты обязаны сообщить Комитет в 30-дневный срок со дня их получения.

В свою очередь в КГГА ответили, что всегда были заинтересованы в широком сотрудничестве с банками и бизнесом в рамках проекта «Муниципальная карта «Карта киевлянина».

«Городская власть и сейчас остается открытой к предложениям для сотрудничества, чтобы создать для киевлян и, в частности, льготных категорий граждан, наиболее комфортные условия использования карты. В частности, коммунальное предприятие «ГИВЦ», которое уполномочено привлекать участников к этому проекту, предложило сотрудничество банкам и торгово-сервисным бизнесам. Письма с предложениями от КП «ГИВЦ» получили, в том числе, крупнейшие финансовые учреждения Украины. На сегодня карточку обслуживает один банк («Ощадбанк») как единственное финансовое учреждение, обратившегося к «ГИВЦ» с предложением принять участие в проектах».

В КГГА также отметили, что на сегодняшний день «Карточкой киевлянина» пользуются порядка 800 тыс. жителей столицы, которые с ее помощью получают льготы, доплаты, пособия, компенсации, сервисы, услуги и скидки на территории Киева. С помощью данной карточки льготные категории населения могут воспользоваться правом бесплатного проезда. В театрах и музеях установлены специальные цены или определенные дни бесплатного посещения для держателей карт.

Источники: АМКУ, КГГА