Мин-Чи Куо уверен, что в этом году Apple представит долгожданный модульный ПК Mac Pro, «совершенно новый» 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro и профессиональный монитор с разрешением 6K

В своей недавней исследовательской записке небезызвестный аналитик Мин-Чи Куо рассказал не только о том, каким с большой вероятностью будет следующее поколение смартфонов iPhone, но и поделился предсказаниями в отношении других планируемых Apple «аппаратных» анонсов на этот год.

Итак, согласно прогнозу Мин-Чи Куо, кроме нового поколения iPod touch и iPad mini, а также обновленных доступных моделей iPad с 10,2-дюймовыми дисплеями, в этом году Apple представит долгожданный «полностью переосмысленный» ПК Apple Mac Pro с модульной конструкцией, «совершенной новый» мобильный ПК MacBook Pro, а также собственный монитор с разрешением 6K, который ознаменует возвращение компании на рынок профессиональных дисплеев.

О новом ПК Apple Mac Pro, который, как обещала сама Apple, предложит пользователям широкие возможности модернизации основных внутренних компонентов, мы в последний раз слышали еще весной прошлого года. Каких-то новых подробностей об устройстве аналитик не предоставляет, лишь подтверждая его выпуск позже в этом году.

Также Мин-Чи Куо подтверждает слухи о возвращении Apple на рынок профессиональных мониторов. Напомним, Apple ушла с рынка в 2016 году, когда прекратила выпуск своего последнего внешнего монитора Thunderbolt Display, 2016 году. С тех пор пользователям компьютеров Mac компания Apple рекомендует мониторы LG UltraFine 5K, у которых в прошлом было немало проблем на старте продаж. По данным аналитика, новый монитор Apple получит экран диагональю 31,6 дюйма с разрешением 6K и некой технологией подсветки Mini LED.

Но самый неожиданный прогноз аналитик сделал в отношении линейки ноутбуков MacBook Pro. Мин-Чи Куо убежден, что в этом году Apple явит миру «совершенной новый» ноутбук MacBook Pro, который получит огромный экран диагональю от 16 до 16,5 дюйма. То есть, мы говорим о потенциальном самом большом ноутбуке Apple с момента прекращения продаж 17-дюймовой модели в 2012 году. В данном случае невозможно не вспомнить о недавно представленной модели LG gram 17, предлагающей экран диагональю 17 дюймов при рекордно малой толщине и массе.

Также аналитик упомянул доступность 32 ГБ оперативной памяти для 13-дюймовой модели MacBook Pro. Сейчас такой объем памяти доступен только для 15-дюймовый MacBook Pro.

Источник: The Verge