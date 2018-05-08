Аналитик уверен в выпуске iPhone с тройной камерой, но только в 2019 году

Около месяца назад в сети появилась первая информация о том, что в следующем году Apple позаимствует у Huawei идею с тройной основной камерой. И вот сейчас эти слухи получили своего рода подтверждение. В недавней записке инвесторам аналитик Yuanta Securities Джефф Пу выразил уверенность, что в линейке iPhone 2019 года будет модель, оснащенная системой из трех основных камер. Само собой, это будет топовая версия.

К сожалению, в новом сообщении отсутствуют какие-либо технические подробности. Но месяц назад публикация в одном из китайских изданий указывала на то, что один из модулей будет иметь разрешение 12 Мп. Также в конфигурации упоминался шестиэлементный объектив. Такая камере позволит делать снимки с трехкратным оптическим зумом и пятикратным гибридным, как камера P20, которую DxOMark признали лучшей на рынке.

А пока покупатель волен выбирать между iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus и iPhone X, которые оснащаются сдвоенными камерами. По имеющемся данным, обновление iPhone в этом году никаких существенных изменений по части камер не принесет. Зато в ассортименте появится немного более доступная модель с ЖК-экраном. Недавно были сообщения, что анонс нового поколения iPhone может состояться уже на грядущей WWDC, стартующей в начале следующего месяца.

Источник: Taipei Times