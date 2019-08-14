Аналитика украинского рынка смартфонов от Vodafone Retail: в лидерах азиатские бренды (85%), все хотят 4G, большой экран и 2SIM, а вот NFC не критичен

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Vodafone Retail представила аналитический отчет рынка смартфонов в Украине на основе данных продаж в собственной розничной сети, а также big data аналитики мобильной сети Vodafone.

По данным компании, драйвером роста продаж во 2 квартале 2019 года стали азиатские бренды, доля которых выросла до 85,2%. Среди них Китай – безусловный лидер продаж по количеству и перечню брендов, а по объемам продаж в денежном исчислении страна делит лидерство с Южной Кореей.

ТОП-5 брендов по количеству проданных смартфонов в сети Vodafone Retail в 1 полугодии 2019 года:

Samsung – 32,78% Xiaomi – 28,06% Nokia – 19,52% Huawei – 8,47% TP-LINK – 6,80%

При выборе смартфона украинцы обращают внимание на наличие 4G и большого экрана. При этом, NFC как технология не является основным триггером для выбора смартфона – половина всех проданных смартфонов поддерживает NFC.

С каждым кварталом растет доля смартфонов с экраном 6 и более дюймов. По результатам 2 квартала 57% всех новых покупок пришлось на смартфоны с диагональю экрана 6+. По-прежнему, большинство продаваемых смартфонов (99,6%) – это устройства с 2 SIM-картами. При этом наметился тренд перехода на одну активную SIM-карту в смартфоне.

Почти все новые смартфоны (98%) готовы к работе в сетях LTE. Обновление парка смартфонов стало одним из основных драйверов роста проникновения 4G смартфонов в сети Vodafone. Во 2 квартале 2019 года доля 4G смартфонов в сети Vodafone достигла 43%. Еще одним драйвером к покупке 4G смартфонов стало стремительное расширение покрытия 4G. Так, сеть Vodafone сегодня доступна уже более 62% украинцев.

Украинцы оказались достаточно консервативными при выборе нового смартфона. Чаще всего покупатели смартфонов выбирают новую модель того же производителя. Самыми лояльными остаются пользователи смартфонов Apple – 71,39% пользователей этого бренда меняют свои старые телефоны на новые iPhone, Xiaomi (54,06%) и Samsung (50,16%). И только владельцы Nokia в качестве нового телефона чаще всего меняют бренд на Xiaomi (30,15%), Samsung (22,09%) или Huawei (11,85%).

Зато владельцы Nokia реже других меняют свои телефоны на новые. Аппарат производства Nokia «живет» в сети 3 года. Почти 2 года пользуются купленными трубками владельцы iPhone и Samsung. Чаще других меняют трубки поклонники китайских брендов – их владельцы покупают себе новый смартфон через 15-16 месяцев.

Аналитики Vodafone Retail также отметили региональные особенности украинского рынка смартфонов. Так, постоянством отличаются поклонники Samsung в Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях, а жители Донецкой и Хмельницкой областей неизменно выбирают Xiaomi.

Мужчины чаще меняют смарфтоны, чем женщины. Люди со средним и низким достатком более склонны к покупке нового смартфона, чем их состоятельные соотечественники. Любимый цвет смартфона в Украине – черный (44,4%), за ним следуют синие (22,9%), серые (11,0%) и золотые (8,2%) смартфоны.

Украинцы часто уходят из магазинов Vodafone не только со смартфонами. К каждому третьему смартфону докупается карта памяти, к каждому 18 смартфону – фитнес-браслет. Покупатели редко выбирают оригинальные гаджеты к новому смартфону, больше отдают предпочтение бренду, функциональности, цене и пр. Единственное исключение – смартфоны Xiaomi, покупка которых чаще всего сопровождается приобретением фитнес-браслета этого же производителя.

Фитнес-браслеты из-за своей цены и разнообразия преобладают в продажах над смарт-часами. Лидер продаж среди наручных гаджетов – Xiaomi. Наручные гаджеты наиболее популярны среди жителей Киевской и Харьковской областей.

Отметим, что Vodafone Retail является дочерней компанией Vodafone Украина. Первый магазин сети открылся в феврале 2018 года, а на сегодняшний день она насчитывает 240 магазинов в 70 городах, в которых работает более 1500 сотрудников. Директор Vodafone Retail Денис Поздняков сегодня рассказал, что по его мнению вопрос «серого» импорта смартфонов будет решен уже в 2020 году с помощью новых законов для таможни и операторов, для чего в НКРСИ уже формируется соответствующая комиссия.

Источник: Vodafone Retail