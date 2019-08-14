Vodafone Украина: Вопрос «серого» импорта смартфонов будет решен в 2020 году с помощью новых законов для таможни и операторов, при НКРСИ уже формируется соответствующая комиссия

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В компании Vodafone Украина рассчитывают, что вопрос «серых» телефонов в нашей стране будет решен путем законодательных решений в 2020 году. Об этом на пресс-конференции рассказал директор Vodafone Retail Денис Поздняков, сообщает издание LIGA.net.

По его словам, при НКРСИ уже формируется комиссия состоящая из продавцов и производителей смартфонов, которая будет разрабатывать законопроекты для борьбы с серым импортом. Ее членом, например, стала компания Samsung.

По словам Дениса, это будет комплексное решение, касающееся как работы таможни так и блокирования операторами серых телефонов. При этом, в компании особо подчеркивают, что рядовые пользователи не должны пострадать.

«Это коснется только серых импортеров в будущих периодах. А как только люди поймут, что началась жесткая борьба с «серяком», они перестанут их покупать» — убежден Денис Поздняков.

Напомним, что борьба с «серым» импортом смартфонов и другой электроники в Украине продолжается не первый год. Так, еще в 2015 году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который должен был уменьшить серый импорт мобильных устройств. В законе предлагалось вносить в «белый список» персональные идентификаторы (IMEI-коды) всех видов телеком-оборудования, которое поступило в Украину легально.

Смартфоны и другие устройства, которых нет в данном списке, нельзя было бы использовать в телеком-сетях, провозить через границу, продавать, хранить и т.д. Кроме того, предлагалось предоставить операторам и провайдерам телекоммуникаций право на отключение похищенного или утерянного устройства и отказ в обслуживании в телекоммуникационной сети конечного оборудования, идентификатора которого нет в реестре.

С другой стороны, в 2018 году крупные украинские ритейлеры выступили за сохранение параллельного импорта в Украину, написав соответствующее обращение Главе Верховной Рады и Премьер-министру Украины.

Источник: LIGA.net