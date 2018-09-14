Android 9 Pie за месяц не смогла занять и 0,1% соответствующего рынка

Google опубликовала свежую порцию статистики по популярности различных версий операционной системы Android, актуальную для начала сентября.

Конечно, больше всего нас интересует Android 9.0 Pie, которая вышла 6 августа 2018 года. Однако в этом отчете новая ОС Google разработчиками не упоминается. Это означает, что более чем за месяц она не смогла занять 0,1% рынка – минимальный порог, необходимый для включения в рейтинг.

Самой распространенной системой остается Android Nougat с долей 30,8% и, вероятно, смена лидера нас ждет еще нескоро. На втором месте находится Android Marshmallow с долей 27,7%, а замыкает тройку — Lollipop с долей 19,2%. Android Oreo, находящяся на четвертом месте, за месяц смогла нарастить свою долю лишь на 2,5% и сейчас занимает 14,6% рынка. В пятерке находится KitKat с долей 8,6%.

Версии Jelly Bean, Ice Cream Sandwich и Gingerbread занимают соответственно 3,5%, 0,3% и 0,3%.

Остается добавить, что на сегодняшний день Android 9.0 Pie доступна для смартфонов Google Pixel и Pixel 2, а также сторонних Essential Phone, Nokia 7 Plus и Xiaomi Mix 2s. Будем надеяться, что в дальнейшем инициатива Project Treble, которую представили еще год назад, сможет оказать более ощутимый эффект и темпы распространения Android 9 сильно увеличатся.

Источник: Android