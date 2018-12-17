Анонсирован NIO ES6 — серийный электрокроссовер с парой двигателей мощностью до 544 л.с., разгоном до «сотни» за 4,7 с, запасом хода 510 км (NEDC) и ценником от $52 тыс.

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Китайский производитель NIO, известный по электрокроссоверу NIO ES8 и электрогиперкару NIO EP9, представил свою третью модель — компактный электрокроссовер NIO ES6. Анонс произошел в рамках крупного мероприятия NIO Day в Шанхае, где были объявлены и другие планы производителя.

По сути, NIO ES6 представляет собой более компактную и доступную версию старшего брата NIO ES8. Корпус электромобиля выполнен из алюминия и углеволокна, а его длина составляет 4850 мм, что является одним из самых высоких показателей в своем классе. Модель NIO ES6 будет предлагаться в трех вариантах: Standard Edition, Performance Edition и Premier Edition.

Базовый вариант Standard Edition укомплектован парой PM-электродвигателей мощностью 160 кВт каждый (320 кВт суммарно), которые обеспечивают высокую эффективность и оптимальное энергопотребление на низких и средних скоростях. Эта версия разгоняется до 100 км/ч за 5,6 секунды, ее продажи стартуют в четвертом квартале 2019 года.

Средняя версия Performance Edition оснащается активной пневмоподвеской и набором из электродвигателей PM и IM, при этом второй двигатель обладает мощностью 240 кВт (суммарно — 400 кВт/544 л.с.) и отвечает за динамику и эффективность на высоких скоростях. В результате эта версия электрокроссовера NIO ES6 разгоняется до 100 км/ч всего за 4,7 секунды, ее максимальная скорость составляет 200 км/ч. Продажи данной модификации начнутся в третьем квартале 2019 года.

И, наконец, самая продвинутая версия Premier Edition вдобавок ко всем возможностям предыдущей модификации получит все доступные опции и особое оформление экстерьера и интерьера. Партия таких NIO ES6 будет ограничена всего 6000 экземпляров, при этом продавать ее начнут первой — уже во втором квартале следующего года.

Электрокроссовер NIO ES6 можно будет оснастить базовой батареей емкостью 70 кВтч или более емкой на 84 кВтч, при этом в первом случае запас хода составит 410 км / 430 км, а во втором — 480 км / 510 км, в зависимости от версии.

Отметим, что стоимость начальной версии NIO ES6 Standard составит $51,900 (358,000 yuan), что на $14,000 дешевле старшего собрата ES8. Более продвинутую версию NIO ES6 Performance оценили в $57,700 (398,000 yuan). Цены указаны для батареи емкостью 70 кВтч, при оснащении более емким аккумулятором на 84 кВтч стоимость электрокроссовера вырастет до $59,100 (408,000 yuan) и $65,000 (448,000 yuan) соответственно.

Напомним, что недавно представители компании NIO показали, как работает их станция по автоматической замене батарей на примере электрокроссовера NIO ES8.

Источник: NIO