Анонсирован новый фитнес-браслет Fitbit Charge 4 со встроенным GPS, отслеживанием сна, управлением Spotify и платежами Fitbit Pay по цене $150





Компания Fitbit представила новый фитнес-трекер Fitbit Charge 4 стоимостью порядка $150, который стал первым устройством бренда после его приобретения интернет-гигантом Google. Новинка получила целый ряд полезных функций, включая отслеживание сна, оплату покупок, датчик SpO2, причем некоторые из них используются в линейке фитнес-трекеров компании впервые.

Итак, Fitbit Charge 4 оснащается встроенным GPS-модулем (впервые), что позволяет точно отслеживать любую уличную активность, включая бег, велосипед, плавание и т.д. без смартфона. Чтобы бегать на длительные дистанции было не скучно, создатели предусмотрели функцию Spotify Connect&Control, которая управляет воспроизведением музыки на сопряженных устройствах. Устройство выполнено в легком изящном корпусе с сенсорной кнопкой и ярким сенсорным экраном под стеклом, защищенном от царапин.

Отслеживание активности происходит в рамках новой системы Active Zone Minutes, которая учитывает пульс пользователя в покое и его возраст, чтобы точно определить зоны сердечного ритма и время пребывания в них, информируя пользователя о рекомендованных уровнях активности. После синхронизации со смартфоном в фирменном приложении можно увидеть «карту интенсивности», визуализирующую эффективность тренировок. Функция PurePulse измеряет пульс пользователя в режиме 24/7, при этом начисляет баллы активности за каждую минуту в зоне пульса сжигания жира и два балла — за каждую минуту активности в кардио- или пиковой зоне. При переходе в новую зону пользователь получает уведомление, соответственно, может тут же снизить или повысить активность в зависимости от задачи. Основывась на рекомендациях ВОЗ, Fitbit рекомендует проводить в неделю не менее 150 минут в режиме умеренной активности или не менее 75 минут — в режиме высокой активности.

Фитнес-браслет Fitbit Charge 4 умеет отслеживать качество сна (Sleep Score) и будить пользователя в оптимальный момент времени (Smart Wake), последняя функция работает на основе технологий машинного обучения. Новинка также оснащается сенсором SpO2 (уровень насыщения крови кислородом), а также всеми привычными для устройств такого рода функциями, включая пульсометр, автоматическое отслеживание тренировок, ежечасное напоминание о необходимости активности, дневник питания, употребления воды, график изменения веса и т.д.

Устройство отображает уведомления от приложений смартфона, включая звонки, сообщения и т.д., при этом поддерживаются быстрый ответ на сообщения и временное отключение уведомлений в режиме Do Not Disturb. Фирменная система оплаты покупок Fitbit Pay работает с 500 розничными сетями в 44 странах мира. От полного заряда браслет способен отработать до 7 дней, при этом время работы при непрерывном использовании встроенного GPS составляет всего 5 часов.

Предзаказы на Fitbit Charge 4 уже стартовали, продажи в США и Европе начнутся 13 апреля по цене $149,95 / €149,95.

Источник: Fitbit