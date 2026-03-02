Все-таки ИИ? Актер Кратоса из сериала God of War посоветовал "не верить" первому кадру

На прошлой неделе Amazon представила первый официальный взгляд на главных героев сериала God of War, экранизирующего популярную серию видеоигр. Впрочем образы Райана Херста в роли Кратоса и Каллума Винсона в роли Атрея вызвали споры в сети, поскольку кадр напоминал творение искусственного интеллекта или не слишком удачный косплей.





Через несколько дней после этого к обсуждению присоединился сам Херст, который загадочно написал в Instagram:

«Не верьте всему, что видите в интернете, дети».

Актер своими словами лишь усилил предположения фанов о том, что Amazon использовала ИИ, чтобы показать новых Кратоса и Атрея. А, учитывая то, что компания не впервые попадает в скандалы с экспериментами с технологией для своих шоу (вспомните ложные итоги «Фоллаута» или новые постеры Бонда), они приближаются к факту, а не вероятности.

Можно также предположить, что сериал God of War подвергнется «визуальным правкам» от Sony, как это было в случае фильмов про «Ежа Соника». Для тех, кто не в курсе: первоначальный дизайн ленты так же вызвал бурную реакцию в интернете и его впоследствии подкорректировали. Изменения пошли на пользу, учитывая дальнейшие оценки и кассовые сборы в сотни миллионов долларов.





Херст не является новичком во франшизе, в игре God of War Ragnarok он когда-то играл Тора. Согласно описанию персонажа, Кратос будет учить сына быть «лучшим богом», а тот взамен научит отца быть «лучшим человеком».

«10-летний Атрей в воплощении Каллума Винсона вырос в отдаленной лесной хижине, изолированный от остального мира, и почти полностью воспитывался своей матерью Фей. Он опытный лучник, любит животных и интересуется тем, что находится за пределами его дома. После смерти матери Атрей остается с холодным, отстраненным отцом, которого едва знает. Тем не менее, мальчик жаждет одобрения Кратоса и отчаянно хочет доказать, что он достаточно силен, чтобы выжить в суровом и опасном мире», — из официального синопсиса.

Среди остального актерского состава появляются Тереза Палмер, Макс Паркер, Олафур Дарри Олафссон и Мэнди Патинкин в ролях Сиф, Геймдалля, Тора и Одина соответственно. Также Amazon вернула Аластера Дункана к роли Мимира и привлекла новичков Дэнни Вудберна в роли Брока и Джеффа Гулку в роли Синдри. Звезда «Дэдпула» Эд Скрейн воплотит на экране Бальдра.

Съемки сериала God of War сейчас идут в Ванкувере, ими руководит шоураннер «Звездного пути» Рональд Д. Мур, который заменил Рейфа Джадкинса после перезапуска разработки. Ветеран «Сегуна» и «Пацанов» Фредерик Той привлечен к режиссуре первых двух эпизодов. Дата выхода пока неизвестна, но в работе вроде как сразу два сезона.

Геймдиректор игры Кори Барлог активно участвует в проекте. Эта новость должна успокоить фанов, которые слишком беспокоились о том, что Мур далек от видеоигр и в последний раз играл аж в 1980 году. Ранее шоураннер рассказывал, что во время работы над сериалом он попытался освоить приключенческий боевик, но забросил его, поскольку быстрый геймплей оказался для него сложным.

Между тем последние слухи гласят, что следующая игра God of War от Santa Monica, сосредоточиться на Фей.

