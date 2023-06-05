Apple анонсировала iOS 17 с режимом зарядки StandBy и iPadOS 17 с персонализированным экраном блокировки и интерактивными виджетами

iOS 17 и iPadOS 17 дебютировали на основной сцене WWDC 2023. Операционная система для iPhone получила новые функции безопасности и функцию транскрипции голоса, а iPadOS 17 отличается улучшенным автоисправлением и интерактивными виджетами.

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iOS 17

Книга контактов получит функцию «Плакаты», которая позволит преобразовать карты с номерами в яркие изображения — похожие на те, которые отображаются во время исходящего вызова. Карты используют дизайн как у экрана блокировки с вариантами шрифта и возможностью добавить Memoji, а также будут работать со сторонними программами VoIP.

Новая функция транскрипции голосовой почты позволит просматривать расшифровку сообщения, которое оставил абонент в режиме реального времени. Вы можете отказаться от сообщения сразу, принять звонок или оставить сообщение на FaceTime.

Голосового ассистента отныне можно вызвать несколько упрощенным запросом: «Siri» вместо «Hey Siri».

Некоторые обновления сообщений позволяют фильтровать поиск по дополнительным параметрам, переходить сразу к последнему сообщению или включить функции транскрипции аудио — возможности, подобные представленным в серии Pixel 7 — и новая под названием «Check In», позволяющая сообщить любому вашему текущее местоположение и статус (включая состояние заряда аккумулятора и сети).

В стикеры iMessages или где угодно в системе можно добавлять любые эмодзи, обрезанную фотографию или живые снимки. Также можно использовать разные эффекты.

NameDrop — обновлённый AirDrop, позволяющий отправлять выбранные адреса электронной почты или номера, просто приблизив два устройства друг к другу (это работает как с двумя iPhone, так с iPhone и Apple Watch — для фотографий это тоже предусмотрено, и если файл слишком большой — можно выйти за пределы диапазона, продолжая загрузку).

iOS 17 также предоставит обновление клавиатуры с усовершенствованным автоисправлением, которое полагается на новую языковую модель. Есть встроенный интеллектуальный набор текста и исправления на уровне предложений, которые помогут избавиться от большего количества грамматических ошибок. Клавиатура также наконец-то выучит ваши любимые «лайки».

Новая программа под названием «Журнал» позволяет зафиксировать памятные моменты — можно использовать фото, музыку или даже действия, а также запланировать напоминания, чтобы записать что-то. Программа использует сквозное шифрование.

StandBy – это новый режим зарядки, который преобразует экран в дисплей состояния с датой и временем (циферблат тоже можно менять). Он может отображать информацию из Live Activities или виджеты, которые автоматически включаются, когда телефон находится в альбомном режиме во время зарядки. Если провести пальцем вправо, можно просмотреть некоторые из выбранных фотографий. Siri отображает визуальные результаты в режиме ожидания, а ночью дисплей станет красным, чтобы не мешать сну.

Apple объявила, что iOS 17 совместима с iPhone XS и более новыми моделями, а это значит, что поддержка iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X была прекращена.

iPadOS 17

Виджеты на iPad станут интерактивными и устранят необходимость открывать программу для просмотра дополнительной информации: пользователи смогут отмечать напоминания, управлять устройствами умного дома и даже воспроизводить, пропускать и приостанавливать музыку. Кроме того, разработчики смогут самостоятельно создавать интерактивные виджеты с помощью WidgetKit.

На экранах iPad с новой ОС появится больше информации, возможности настройки и параметры персонализации. Пользователи смогут работать с расширенными виджетами на экране блокировки, устанавливать динамические обои Live Photo, менять шрифты, чтобы добавить больше выразительности, и просматривать активность в режиме реального времени, чтобы быстро получать информацию о спортивных результатах, заказе еды, планах путешествий, объявления о рейсах и т.д.

Кроме того, Apple повышает производительность iPad, облегчая работу с PDF-файлами в Notes – можно делать аннотации и эскизы непосредственно в файле, также доступна функция совместной работы. Текст в PDF-файлах будет идентифицировать новые модели машинного обучения.

iPad с обновлением ОС наконец-то получит приложение Health, которое позволит контролировать показатели здоровья, физической формы и самочувствия.

Вместе с основными изменениями, которые придут с iPadOS 17, Apple также предложила некоторые незначительные изменения в Stage Manager, Freeform, Spotlight, Visual Look Up, Keyboard, Siri и т.д.

После осеннего выпуска обновлений программное обеспечение iPadOS 17 будет доступно на iPad (6-го поколения и более поздних), iPad mini (5-го поколения и более поздних), iPad Air (3-го поколения и более поздних), 12,9-дюймовых iPad Pro (2-го поколения и более поздних), 10,5-дюймовых iPad Pro и 11-дюймовых iPad Pro (1-го поколения и более поздних).