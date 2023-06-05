XR-гарнитура, iOS 17 и новые Mac. Большая презентация Apple на WWDC23 (старт в 20:00)

5 июня в 20:00 по Киеву начнется главная презентация Apple, которая открывает ежегодную конференцию разработчиков WWDC и обещает быть важнейшим событием за последнее десятилетие, ведь ожидается анонс первой гарнитуры смешанной реальности XR XR охватывает дополненную реальность (AR), виртуальную реальность (VR) и смешанную реальность (MR) с несколькими новыми компьютерами Mac и следующими ключевыми версиями ОС. Мероприятие, которое в этом году впервые с начала пандемии возвращается в «живой формат», будет транслироваться вживую, так что желающие смогут следить за анонсами с места событий — кампуса Apple Park в Купертино — в реальном времени.

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Где и как смотреть

Как всегда, основная презентация Apple с участием Тима Кука и других топ-менеджеров, где прозвучат главные анонсы, будет транслироваться вживую на официальном сайте Apple, в приложении Apple TV и на сайте Apple Developer. Также ее можно будет посмотреть на YouTube, где с недавнего времени Apple транслирует свои презентации (окно ниже). Ожидается, что сегодняшняя презентация будет идти более 2 часов.

Трансляция презентации Apple на WWDC23 в оригинале на английском

Полное расписание семинаров и сессий, которые также будут транслироваться онлайн, можно найти на официальном сайте Apple. Кстати, специально для презентации новых устройств и обновлений софта Apple построила на территории Apple Park два новых крупных сооружения — одно из них, как сообщают инсайдеры, является демо-зоной, где желающие смогут испытать нашумевшую гарнитуру.

Вы можете помнить новые структуры в этом современном аэропорту. https://t.co/Bio8jm9aqR https://t.co/xu9gxFF6zS pic.twitter.com/pGqcH6Fodx Опубликовано Mark Gurman (@markgurman) 3 мая 2023

Какие устройства и обновления ПО мы ждем на презентации?

Reality Pro/XR Pro. Горячая ожидаемая первая гарнитура смешанной реальности Apple, которая находится в активной разработке уже семь лет (вдвое дольше первого iPhone) и ознаменует выход компании в новую продуктовую категорию впервые с момента выпуска Apple Watch в 2015 году. Если ориентироваться на предварительные слухи и инсайдерские сообщения, гарнитура станет устройством ультра-премиум класса в корпусе из стекла, углеродного волокна и алюминия — по предварительным данным, цена составит $3000. В продажу новинка поступит после выхода iPhone 15 — в декабре или уже в начале 2024 года. Она будет работать на специальной операционной системе xrOS и выглядит как высокотехнологичная пара горнолыжных очков, оснащенная новым магнитным коннектором для питания, имеет изогнутую переднюю часть с дополнительным внешним экраном для демонстрации выражения лица и глаз пользователя и несколько внешних камер для передачи видео и определения положения/ориентации в пространства и управления. Также гарнитура получит пару экранов 4K, процессор M2, 16 ГБ ОЗУ и дополнительный внешний аккумулятор, который будет подключаться кабелем и будет смотреться как растянутый в размерах MagSafe Battery Pack. Энергопотребление будущей гарнитуры Apple таково, что на одном заряде она сможет работать около 2 часов. Несмотря на очень нескромный ценник, Apple не планирует особо зарабатывать на гарнитуре — сообщается, что цена близка к себестоимости, а маржа в этом случае рекордно низкая, поскольку Apple стремится закрепиться на рынке. По данным Bloomberg, Apple рассчитывает за первый год отгрузить 900 тыс. экземпляров – для сравнения, ежегодно она продает более 200 млн iPhone – и ожидает в конце концов разогнаться и раскрыть потенциал по аналогии с Apple Watch

Новые Mac. На WWDC 2020 Apple объявила об отказе от x86-совместимых процессоров Intel в пользу собственных ARM-процессоров M-серии – первоначально она планировала завершить переход к концу 2022 года и почти справилась (остался Mac Pro ). Сегодня ожидается по меньшей мере два новых Mac — 15-дюймовый MacBook Air, который все ждали в прошлом году вместе с 13-дюймовой версией , и обновленные настольные компьютеры Mac Studio на процессорах M2 Max и M2 Ultra (кодовые названия Mac 14,13 и Mac 14,14/J475) на замену моделям с чипами M1 Max и M1 Ultra. И если M2 Max – это уже известный процессор, который можно найти в 14- и 16-дюймовых MacBook Pro 2022 года, то M2 Ultra является совершенно новым «камешком» с 24-ядерным CPU, 76-ядерным GPU и 192 ГБ памяти. Вероятно, в конце концов, именно M2 Ultra в полной конфигурации станет базисом нового Mac Pro в корпусе вдвое меньшего объема, которого все уже заждались. В разработке также находится несколько Mac на будущих чипах M3 — в частности, известно о MacBook Air, базовом 13-дюймовом MacBook Pro, а также топовых MacBook Pro и iMac, но их время еще не наступило (ориентировочно осень 2023-го).

Новые версии ОС Apple — iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 и watchOS 10. Само собой, одной из главных тем WWDC по традиции станут следующие ключевые версии ОС и обновление сервисов. Среди наиболее заметных изменений, которые активно обсуждались эти месяцы: установка программ из посторонних источников (не App Store), ИИ-функция имитации голоса Personal Voice, и использование экрана блокировки iPhone в качестве «умного» дисплея в iOS 17; смена голосовой команды активации ассистента Siri — вместо «Hey Siri» просто «Siri»; функция SharePlay для совместного просмотра и прослушивания контента, а также совместных игр расширится на гарнитуру Apple; редизайн интерфейса Apple Watch в watchOS 10 с акцентом на виджеты и обновления ключевых программ — их лучше адаптируют под большие дисплеи Apple Watch Ultra и стандартных моделей; интеграция новых функций iOS 17/iPadOS 17 в macOS 14 для обеспечения их поддержки на компьютерах Mac.



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