Apple анонсировала новые силиконовые чехлы MagSafe для iPhone и ремешки для Apple Watch в новых цветах

После обновленных ноутбуков MacBook Air с процессорами M3 Apple анонсировала новые цветовые варианты силиконовых чехлов для iPhone с MagSafe и ремешков для Apple Watch. Силиконовый чехол MagSafe теперь доступен также в мятном, солнечном, голубом и розовом цветах за 49 долларов.

Ремешки для Apple Watch также получили новые цвета. Sport Loops теперь доступны в мятном и голубом цветах. Ремешки Sport Bands — в мятном, солнечном и светло-голубом цветах.

Плетеный ремешок Solo Loop получил цвета Sunshine, Light Blue и Raspberry, а ремешок Solo Loop теперь доступен в розовом, мятном и океанском голубом цветах. Все эти ремешки для Apple Watch уже доступны на сайте Apple.

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