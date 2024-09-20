Apple должна обеспечить поддержку сторонних часов и наушников в следующие 6 месяцев, — распоряжение ЕС

В течение следующих 6 месяцев Еврокомиссия и Apple будут анализировать, что нужно сделать для улучшения взаимодействия сторонних устройств с iOS.

В соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA), Apple обязана предоставлять третьим сторонам «бесплатное и эффективное взаимодействие» с аппаратными и программными функциями iOS и iPadOS — а новое распоряжение предусматривает инструктирование и проверку со стороны Еврокомиссии в течение следующих 6 месяцев

«Сегодня мы впервые используем процедуру спецификации в рамках DMA, чтобы направить Apple к эффективному соблюдению своих обязательств по совместимости путем конструктивного диалога», — сказала председатель ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. «Мы сосредоточены на обеспечении честных и открытых цифровых рынков. Эффективная совместимость, например, со смартфонами и их операционными системами, играет важную роль в этом».

В ходе первой спецификации, Еврокомиссия рассмотрит, как операционная система iOS от Apple обеспечивает взаимодействие с наушниками, умными часами и гарнитурами виртуальной реальности, в частности относительно таких функций, как оповещение и соединение устройств.

Вторая спецификация предусматривает проверку того, как Apple обрабатывает запросы на совместимость от сторонних разработчиков, которые хотят перенести свои продукты на устройства iOS и iPadOS. В заявлении для Bloomberg компания заявила, что «уже ввела безопасные способы для разработчиков, а подрыв созданной системной защиты поставит под угрозу европейских потребителей».

Apple must provide free and effective interoperability to third-party developers and businesses with hardware and software features controlled by iOS and iPadOS. Today, we’ve initiated two specification proceedings to assist Apple in complying with its interoperability… pic.twitter.com/wWPouytXdF — European Commission (@EU_Commission) September 19, 2024

Онлайн- курс Java developer від Mate academy. Закінчуйте курс Java developer та отримуйте першу роботу в IT! Навчатись зручно - курс онлайн та з гручким графіком. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Если в конце концов Apple не выполнит требований DMA по совместимости, ей грозит расследование о несоответствии и потенциальный штраф в размере 10% от мирового годового оборота.

Напомним, что в прошлом году в сентябре Apple внесли список в так называемых «гейткиперов» — крупных технологических компаний, предоставляющих основные услуги, которые могут повлиять на рыночную конкуренцию — наряду с Microsoft, Meta, Amazon и Alphabet.

Источник: The Verge

Онлайн- курс Java developer від Mate academy. Закінчуйте курс Java developer та отримуйте першу роботу в IT! Навчатись зручно - курс онлайн та з гручким графіком. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.