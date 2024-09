Apple должна обеспечить поддержку сторонних часов и наушников в следующие 6 месяцев, — распоряжение ЕС

В течение следующих 6 месяцев Еврокомиссия и Apple будут анализировать, что нужно сделать для улучшения взаимодействия сторонних устройств с iOS.

В соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA), Apple обязана предоставлять третьим сторонам «бесплатное и эффективное взаимодействие» с аппаратными и программными функциями iOS и iPadOS — а новое распоряжение предусматривает инструктирование и проверку со стороны Еврокомиссии в течение следующих 6 месяцев

В ходе первой спецификации, Еврокомиссия рассмотрит, как операционная система iOS от Apple обеспечивает взаимодействие с наушниками, умными часами и гарнитурами виртуальной реальности, в частности относительно таких функций, как оповещение и соединение устройств.

Вторая спецификация предусматривает проверку того, как Apple обрабатывает запросы на совместимость от сторонних разработчиков, которые хотят перенести свои продукты на устройства iOS и iPadOS. В заявлении для Bloomberg компания заявила, что «уже ввела безопасные способы для разработчиков, а подрыв созданной системной защиты поставит под угрозу европейских потребителей».

Apple must provide free and effective interoperability to third-party developers and businesses with hardware and software features controlled by iOS and iPadOS.

Today, we’ve initiated two specification proceedings to assist Apple in complying with its interoperability… pic.twitter.com/wWPouytXdF

— European Commission (@EU_Commission) September 19, 2024