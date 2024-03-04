Это третий по величине штраф от ЕС и первый, направленный на Apple.

Как сообщает Engadget, после нескольких месяцев спекуляций Европейская комиссия таки наложила штраф на Apple в $1,95 млрд за ограничение альтернативных программ для потоковой передачи музыки в App Store.

История началась в 2020 году, когда Spotify пожаловалась на Apple за «подавление» ее музыкального сервиса в пользу iTunes и Apple Music. Через 4 года Еврокомиссия таки признала, что Apple нарушила антимонопольное законодательство ЕС, запретив разработчикам программ информировать пользователей о сторонних вариантах для приобретения подписок на музыку (речь идет о размещении объявлений или ссылок на веб-сайты в программах, или через электронные письма).

Apple применяла эту практику почти 10 лет, тем самым заставляя пользователей iOS платить больше за подписку музыки, чем нужно (с учетом ее 30% комиссии, которую разработчики учитывают при формировании цены).

Предварительно сообщалось, что ЕС может наложить штраф на Apple в размере $542,6 млн — менее трети от окончательной суммы. Однако комиссия выбрала больше финансовое наказание, как «сдерживающий фактор», чтобы нарушение не повторялось. Apple планирует обжаловать это решение.

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