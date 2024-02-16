Apple готовит ИИ-инструмент для кодирования в Xcode (и для потребительских приложений), чтобы конкурировать с GitHub Copilot от Microsoft

Apple расширила внутреннее тестирование новых функций генеративного ИИ для своего программного обеспечения для кодирования Xcode и планирует выпустить их для сторонних разработчиков в этом году.

Также Apple рассматривает возможности использования генеративного ИИ в продуктах, ориентированных на потребителя, таких как автоматическое создание плейлистов в Apple Music, слайд-шоу в Keynote или поисковые функции, подобные чат-ботам, для поиска в Spotlight, сообщает Bloomberg.

Обновление поиска может позволить пользователям iOS и macOS делать запросы на естественном языке, как в случае с ChatGPT, чтобы получать прогнозы погоды или управлять функциями глубоко внутри приложений, передает The Verge.

Несколько месяцев назад Apple выпустила фреймворк машинного обучения с открытым исходным кодом MLX, который облегчает обучение моделей ИИ на кремниевых чипах Apple, модель ИИ для редактирования текста в изображения MGIE и прототип инструмента для анимации по текстовому описанию с ИИ под названием Keyframer.

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Подобно GitHub Copilot от Microsoft и CodeWhisperer от Amazon, инструмент программирования, над которым работает Apple, применяет большую языковую модель для прогнозирования и завершения строк кода, а также потенциального написания кода и тестирования.

Заявления генерального директора Apple Тима Кука о генеративном ИИ были консервативными по сравнению с его коллегами из Google и Microsoft, но во время звонка инвесторам в этом месяце он подтвердил, что в этом году появится больше функций генеративного ИИ.

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