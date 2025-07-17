Apple iPhone на грани запрета в США — из-за дисплеев BOE, нарушающих права Samsung

Продажа Apple iPhone с дисплеями BOE может быть запрещена в Соединенных Штатах из-за патентных споров между Samsung Display и китайским производителем.

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Как сообщает корейский сайт Etnews, предварительное решение Комиссии по международной торговле США (ITC) указывает, что BOE нарушила коммерческую тайну Samsung Display в отношении OLED-панелей, и это может привести к запрету импорта iPhone, на которых используются дисплеи BOE.

Иск Samsung Display против BOE был подан еще в 2023 году. В нем корейская компания обвинила китайского производителя дисплеев в нарушении коммерческой тайны в производстве OLED-панелей. Samsung также подала аналогичное ходатайство в суд Восточного округа Техаса, с требованием компенсации за упущенную прибыль и штрафных санкций.

ITC только что вынесла предварительное решение, а окончательный вердикт будет объявлен в ноябре этого года. Затем у президента США будет два месяца, чтобы либо наложить вето на решение, либо позволить ему вступить в силу. Как правило, предварительное решение редко отменяют на завершающих стадиях, но, учитывая ситуацию в США, все возможно

Сейчас ITC может выдать два приказа: об ограниченном запрете и о прекращении деятельности. Первый позволяет Apple продавать iPhone с дисплеями BOE, которые были импортированы в США до объявления решения. Однако импорт iPhone, нарушающих патент, будет запрещен согласно вердикту.

Приказ о прекращении деятельности влияет на имеющиеся запасы Apple, а также на любую дальнейшую производственную или торговую деятельность, связанную с незаконно изготовленными iPhone в США. Это может существенно ударить по прибыли Apple.

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Дисплеи для iPhone производят Samsung Display, LG и BOE. Последняя обычно поставляет дисплеи для моделей iPhone не Pro, таких как нынешний iPhone 16e и остальные младшие представители линейки.