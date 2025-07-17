Новости IT-бизнес 17.07.2025 comment views icon

Apple iPhone на грани запрета в США — из-за дисплеев BOE, нарушающих права Samsung

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайта

Apple iPhone на грани запрета в США — из-за дисплеев BOE, нарушающих права Samsung

Продажа Apple iPhone с дисплеями BOE может быть запрещена в Соединенных Штатах из-за патентных споров между Samsung Display и китайским производителем.

Как сообщает корейский сайт Etnews, предварительное решение Комиссии по международной торговле США (ITC) указывает, что BOE нарушила коммерческую тайну Samsung Display в отношении OLED-панелей, и это может привести к запрету импорта iPhone, на которых используются дисплеи BOE.

Иск Samsung Display против BOE был подан еще в 2023 году. В нем корейская компания обвинила китайского производителя дисплеев в нарушении коммерческой тайны в производстве OLED-панелей. Samsung также подала аналогичное ходатайство в суд Восточного округа Техаса, с требованием компенсации за упущенную прибыль и штрафных санкций.

ITC только что вынесла предварительное решение, а окончательный вердикт будет объявлен в ноябре этого года. Затем у президента США будет два месяца, чтобы либо наложить вето на решение, либо позволить ему вступить в силу. Как правило, предварительное решение редко отменяют на завершающих стадиях, но, учитывая ситуацию в США, все возможно

Сейчас ITC может выдать два приказа: об ограниченном запрете и о прекращении деятельности. Первый позволяет Apple продавать iPhone с дисплеями BOE, которые были импортированы в США до объявления решения. Однако импорт iPhone, нарушающих патент, будет запрещен согласно вердикту.

Приказ о прекращении деятельности влияет на имеющиеся запасы Apple, а также на любую дальнейшую производственную или торговую деятельность, связанную с незаконно изготовленными iPhone в США. Это может существенно ударить по прибыли Apple.

Дисплеи для iPhone производят Samsung Display, LG и BOE. Последняя обычно поставляет дисплеи для моделей iPhone не Pro, таких как нынешний iPhone 16e и остальные младшие представители линейки.

Популярные новости

Windows, прощай! Количество устройств с ОС Microsoft сократилось на 400 млн за 3 года
Какая «досада»: блокчейн-разработчик из россии потерял криптовалют на $500 тыс. из-за поддельного расширения для Cursor
Первый постер и дата выхода сериала «Газета» / The Paper — спинофа культового «Офиса» с Оскаром, но без Майкла Скотта
Пять боссов, знаки и мечи Геральта — Oblivion Remastered получила мод размером с DLC, вдохновленный The Witcher
Самый смешной момент Clair Obscur: Expedition 33 был «случайной импровизацией» актеров
Первый тизер Sci-Fi сериала «Нейромант» от Apple — по киберпанковому роману Уильяма Гибсона
«Сериал, не имеющий конкурентов»: Квентин Тарантино расхвалил хит ужасов Netflix с 93% на Rotten Tomatoes
Google Pixel 7 запретили в Японии — Pixel 8 и 9 следующие
Razer выпустила беспроводную клавиатуру со сменными переключателями и автономностью до 980 часов
Range Rover готовит первый электровнедорожник — Bentley-комфорт, 542 л.с. и 118 кВт-ч
Замена Telegram от создателя Twitter: Джек Дорси представил BitChat — мессенджер без интернета и цензуры
Босс IO сократил расходы на Hitman 3 впятеро из-за одной хитрой уловки. При чем тут туалеты?
Китай — новый главный рынок Apple? iPhone опередил местные бренды из-за правительственных субсидий, а в США есть риск пошлин
Новое дополнение The Sims 4 вызвало всплеск непорочных зачатий и беременностей в игре
Откопайте: Microsoft «реанимировала» Skype для бизнеса, потому что Teams не справился
Трейлер и постеры персонажей «Мортал Комбат 2» — два мира сошлись в кровавом турнире
Sony готовит фильм по Bloodborne — Миядзаки «пролетает», ищут режиссера с готическим видением
Владельцы Pixel 6a получат от Google $150 за батарею — но не все
NASA подтверждает новый межзвездный объект в Солнечной системе — прямая трансляция демонстрирует его движение
NASA раскрыла тайну «пауков» на Марсе
Hyundai показала заряженный IONIQ 6 N: 641 л.с., 3,2 секунды до сотни и имитация звука ДВС
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить