BOE показала первый в мире дисплей с разрешением 16K с диагональю 110 дюймов

Пока геймеры спорят о том, стоит ли переходить с 1440p на 4K, производители профессиональных дисплеев постепенно переходят на разрешение 6K и даже 8K. Но чтобы догнать новый дисплей BOE, представленный на Display Week 2023, понадобиться не одно поколение будущих видеокарт.

Forget 8K. Here’s the world’s first 110-inch 16K display unveiled by BOE at #Displayweek2023. LCD-based, max 400 nits. The resolution is unreal though, no visible pixels even right up close. pic.twitter.com/kS7Tx0r4ZN

— Vincent Teoh (@Vincent_Teoh) May 23, 2023