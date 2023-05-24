BOE показала первый в мире дисплей с разрешением 16K с диагональю 110 дюймов

Пока геймеры спорят о том, стоит ли переходить с 1440p на 4K, производители профессиональных дисплеев постепенно переходят на разрешение 6K и даже 8K. Но чтобы догнать новый дисплей BOE, представленный на Display Week 2023, понадобиться не одно поколение будущих видеокарт.

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Forget 8K. Here’s the world’s first 110-inch 16K display unveiled by BOE at #Displayweek2023. LCD-based, max 400 nits. The resolution is unreal though, no visible pixels even right up close. pic.twitter.com/kS7Tx0r4ZN — Vincent Teoh (@Vincent_Teoh) May 23, 2023

Дисплей LCD от BOE имеет диагональ 110” (2,79 м), но размер не так важен как разрешение. Это первая в мире панель 16K (15360х8640), которая воспроизводит изображение с частотой 60 Гц. Картинка состоит из 132 миллионов пикселей. Большинство современных видеокарт с трудом справляются с играми в 4K, но требования для простого вывода изображения не такие жесткие.

Экран обеспечивает коэффициент контрастности 1200:1, цветовой охват DCI-P3 99% и яркость 400 нит. BOE не сообщает, когда такие панели поступят в продажу. После того как это случиться, владельцам необходимо будет найти контент в таком разрешении.

Источник: VideoCardz