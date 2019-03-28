Apple извинилась за всё ещё не решённую проблему с клавиатурами MacBook

В сети снова заговорили о клавиатурах MacBook после статьи The Wall Street Journal, в которой редактор издания Джоанна Стерн (Joanna Stern) утверждает, что Apple до сих пор не устранила проблему залипания клавиш в своих ноутбуках. Летом 2018 года Apple представила обновлённую серию ноутбуков MacBook Pro, в которых используется третье поколение клавиатуры «бабочка» с улучшенной защитой от загрязнений. Тем не менее, как показала практика, проблема не исчезла.

«Нам известно, что у небольшого числа пользователей возникают проблемы с клавиатурой «бабочка» третьего поколения, и мы сожалеем об этом», – заявил представитель Apple в ответ на обращение Джоанны Стерн. – «Подавляющее большинство пользователей MacBook не испытывают проблем в работе с новой клавиатурой».

Стоит отметить, эта проблема тянется не один год, если быть точнее – с момента выхода MacBook в 2015 году, в котором как раз-таки и была представлена новая клавиатура типа «бабочка». В 2018 году владельцы проблемных ноутбуков подали групповой иск против Apple, после чего компания запустила программу сервисного обслуживания клавиатур MacBook и MacBook Pro. Многочисленные жалобы заставили компанию внести конструктивные улучшения в следующее поколение клавиатуры. Таким улучшением оказались силиконовые мембраны, которые должны были защищать от попадания пыли и мусора, хотя специалисты iFixit, разобравшие новый MacBook Pro, заявили, что это решение является несовершенным. Они оказались правы, жалобы продолжали поступать.

Заявление Apple – это по крайней мере признание того факта, что проблема с клавиатурами MacBook всё ещё не решена, даже когда компания говорит о единичных случаях. На текущий момент неизвестно, будет ли Apple ремонтировать по гарантии ноутбуки с проблемными клавиатурами «бабочка» третьего поколения, которые, как оказалось, не включены в программу сервисного обслуживания.

Напомним, в начале года мы видели патент, указывающие на возможный отказ Apple от физических клавиатур в ноутбуках в пользу виртуальных с тактильной обратной связью.

Источник: The Verge