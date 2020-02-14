Apple начала продавать восстановленные 16-дюймовые MacBook Pro (можно сэкономить до $420)

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Apple в очередной раз обновила ассортимент восстановленной продукции своего онлайн-магазина, добавив в него восстановленные 16-дюймовые MacBook Pro спустя всего три месяца после выхода устройства на рынок.

Скидка (по сравнению с полностью новым устройством) на различные конфигурации в среднем составляет около 15% — например, базовая конфигурация с шестиядерным Core i7, 16 ГБ ОЗУ, накопителем объемом 512 ГБ и видеокартой Radeon Pro 5300M доступна за $2039 (на $360 меньше цены нового устройства). Топовая конфигурация с восьмиядерным Core i9, 16 ГБ ОЗУ, накопителем объемом 1 ТБ и видеокартой Radeon Pro 5500M предлагается за $2379 (экономия $420). То есть, скидки достаточно существенные.

Как всегда, в случае покупки официального восстановленного устройства клиент получает и годовую гарантию, и полную комплектацию, и право купить расширенную гарантию Apple Care.

Источник: Apple