Apple начала продавать восстановленные смартфоны iPhone X со стартовой ценой $769

Снижение продаж толкает Apple на весьма несвойственные поступки. Недавно купертиновский гигант согласился снизить цены на актуальные модели своих смартфонов в некоторых странах. Также компания трижды возвращала в продажу смартфон iPhone SE 2016 года, продавая небольшие партии устройств по значительно сниженной цене. Теперь же стало известно о возвращении в продажу старой модели iPhone X в виде восстановленных устройств по сниженной цене.

За восстановленный iPhone X в зависимости от объема памяти (64 ГБ или 256 ГБ) просят от $769 до $899. Для сравнения, за новые iPhone X купертиновцы в США в свое время просили $899 и $1049 соответственно, а новый iPhone Xs на 64 ГБ стоит $999. То есть, сэкономить можно прилично. Весьма иронично, что в свое время Apple убрала iPhone X из продажи, чтобы лучше продавать новые модели iPhone Xs и iPhone Xr. Но, как мы отмечали выше, падение продаж вынуждает идти на вот такие решения.

Восстановленные iPhone X предложены в двух цветах (Space Gray и Silver).

Напомним, восстановленные смартфоны получают новые корпуса и аккумуляторы, а также при необходимости новые комплектующие вместо неисправных. Кроме того, в случае покупки официального восстановленного аппарата клиент получает полную комплектацию, стандартную годовую гарантию и право купить расширенную гарантию Apple Care.

Источник: Apple