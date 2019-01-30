Финансовый отчет Apple показал существенное снижение выручки, прибыли и продаж iPhone (они упали на целых 15%)

Как и ожидалось, этой ночью Apple опубликовала очередной квартальный отчет. У нее финансовый год не совпадает с календарным, поэтому 29 декабря 2018 года считается последним днем первого квартала 2018 финансового года. И впервые за долгое время купертинскому гиганту особо нечем похвастаться, поскольку все без исключения основные финпоказатели упали.

Итак, за отчетный период Apple выручила $84,3 млрд, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда выручка составляла $88,3 млрд. Квартальная операционная прибыль за год снизилась на 11,1%, до $23,4 млрд долларов, а чистая упала с $20,1 млрд до $19,97 млрд. По данным составителей отчета, продажи за пределами США обеспечили 62% дохода.

Если посмотреть подробнее, то можно узнать, что спад выручки у Apple наблюдается почти на всех основных рынках (за исключением США, где зафиксирован незначительный, но все же рост), наибольший рост выручки зафиксирован в Китае — на 27%.

Как известно, с предыдущего квартала Apple решила больше не публиковать в своих отчетах данные о продажах iPhone, iPad и Mac в количественном выражении. Но в нем все еще остаются данные о выручке. И они указывают, что стратегия высоких цен на iPhone больше не работает, выручка от продаж смартфонов в годовом выражении сократилась на целых 15%, до $51,98 млрд. И это, бесспорно, самое крупное падение продаж iPhone за всю историю Apple. Вероятно, в количественном выражении продажи упали еще сильнее.

Положительным моментом является то, что доходы от продаж других устройств выросли: выручка от продаж ПК Mac выросла на 9%, планшетов iPad — на 17%, носимых устройств, устройств для дома и аксессуаров — на 33%, а сервисы и вовсе выросли на 19%, обеспечив компании рекордные $10,9 млрд дохода.

Вот как прокомментировал итоги квартала глава Apple Тим Кук:

«Несмотря на то, что нам пришлось скорректировать изначальный прогноз по прибыли в этом квартале, мы подходим к управлению компанией Apple, ориентируясь на долгосрочную перспективу, и результаты квартала показывают, что ключевой потенциал нашего бизнеса находится глубже и ориентирован на ещё более широкие возможности, — сказал Тим Кук, глава корпорации Apple. — Количество активных устройств достигло рекордного уровня в 1,4 миллиарда в первом квартале, прирастая в каждом из наших географических сегментов. Это отличное свидетельство удовлетворенности и лояльности наших клиентов, что в сочетании с нашей быстрорастущей экосистемой приводит к рекордным показателям бизнеса сервисов».

В текущем квартале Apple рассчитывает получить доход в пределах $55-59 млрд, удержав валовую прибыль на уровне 37%-38%.

Источник: Apple